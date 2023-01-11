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https://sputnikarabic.ae/20230111/إسرائيل-تشهد-حدثا-هو-الأول-من-نوعه-منذ-35-عاما-وبينيت-وليبرمان-يعلقان-1072169426.html
إسرائيل تشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ 35 عاما وبينيت وليبرمان يعلقان
إسرائيل تشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ 35 عاما وبينيت وليبرمان يعلقان
شهدت إسرائيل العام الماضي حدثا هو الأول من نوعه منذ 35 عاما، وهو ما دفع بكل من نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق، وأفيغدور ليبرمان، وزير المالية الأسبق إلى... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T17:05+0000
2023-01-11T17:05+0000
العالم
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
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ونشرت صحيفة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أكدت من خلالها أنه لأول مرة منذ 35 عاما تنهي إسرائيل العام الماضي بفائض في الميزانية يبلغ نحو 10 مليارات شيكل (حوالي 150 مليار دولار).وأضافت الوزارة الإسرائيلية أن مدخولات الدولة خلال العام الماضي 2022، بلغت حوالي 458.5 مليار شيكل، ما شكَّل ارتفاعا بنسبة 13.7% مقارنة مع العام 2021.وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، إن حكومته التي ترأسها حققت إنجازا هائلا بتركها اقتصادا قويا، وهو ما يعني المزيد من الأموال للبنية التحتية والأمن والصحة والتعليم.وأعرب بينيت عن شكره لوزير ماليته، آنذاك، أفيغدور ليبرمان، وجميع وزراء حكومته الذين تعاونوا لتحقيق هذه الإنجازات، مؤكدا أن تلك الحكومة نظرت إلى مستقبل إسرائيل.وأشار ليبرمان إلى أن وزارته "المالية" قد حققت فائضا ما يقارب الـ10 مليارات شيكل (حوالي 150 مليار دولار)، موجها حديثه لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، من أنه يخطط لانهيار الاقتصاد الإسرائيلي.
إسرائيل
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العالم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
العالم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو

إسرائيل تشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ 35 عاما وبينيت وليبرمان يعلقان

17:05 GMT 11.01.2023
© Sputnik . Evgueniy Batov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Evgueniy Batov
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شهدت إسرائيل العام الماضي حدثا هو الأول من نوعه منذ 35 عاما، وهو ما دفع بكل من نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق، وأفيغدور ليبرمان، وزير المالية الأسبق إلى التعليق.
ونشرت صحيفة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أكدت من خلالها أنه لأول مرة منذ 35 عاما تنهي إسرائيل العام الماضي بفائض في الميزانية يبلغ نحو 10 مليارات شيكل (حوالي 150 مليار دولار).
وأضافت الوزارة الإسرائيلية أن مدخولات الدولة خلال العام الماضي 2022، بلغت حوالي 458.5 مليار شيكل، ما شكَّل ارتفاعا بنسبة 13.7% مقارنة مع العام 2021.
وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، إن حكومته التي ترأسها حققت إنجازا هائلا بتركها اقتصادا قويا، وهو ما يعني المزيد من الأموال للبنية التحتية والأمن والصحة والتعليم.
وأعرب بينيت عن شكره لوزير ماليته، آنذاك، أفيغدور ليبرمان، وجميع وزراء حكومته الذين تعاونوا لتحقيق هذه الإنجازات، مؤكدا أن تلك الحكومة نظرت إلى مستقبل إسرائيل.
وأشار ليبرمان إلى أن وزارته "المالية" قد حققت فائضا ما يقارب الـ10 مليارات شيكل (حوالي 150 مليار دولار)، موجها حديثه لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، من أنه يخطط لانهيار الاقتصاد الإسرائيلي.
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