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https://sputnikarabic.ae/20230111/إصابة-إسرائيلي-في-عملية-طعن-جنوبي-الضفة-الغربية-ومقتل-المنفذ-1072166173.html
إصابة إسرائيلي في عملية طعن جنوبي الضفة الغربية ومقتل المنفذ
إصابة إسرائيلي في عملية طعن جنوبي الضفة الغربية ومقتل المنفذ
أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة، مساء اليوم الأربعاء، في عملية طعن، قتل إثرها المنفذ متأثرا بجراحه في المكان. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T15:58+0000
2023-01-11T15:58+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح متوسطة جراء تعرضه للطعن في مستوطنة "حفات يهودا"، لافتة إلى أنه تم إطلاق النار على المنفذ.وتقع مستوطنة "حفات يهودا"، بالقرب من بلدة السموع الفلسطينية غربي مدينة الخليل، بحسب المصدر ذاته.وتابعت الصحيفة: "وصل فريق نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلية) إلى مكان الحادث وقدم العلاج الطبي لرجل أصيب بجروح متوسطة في الجزء العلوي من جسده، بينما كان لا يزال واعيا ونقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع".ونقلت الصحيفة عن المسعف إليشيف إميتي قوله: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا الجريح واعيا تماما، ويعاني من إصابات نزيف في الجزء العلوي من جسده. قدمنا ​​له علاجا طبيا شمل وقف النزيف والضمادات وإجلاءه لمزيد من العلاج في المستشفى عندما كانت حالته معتدلة ومستقرة".وأضاف أن الفلسطيني توفي في مكان الحادث متأثرا بإصابته بنيران مواطن إسرائيلي تصادف وجوده في مكان الحادث.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، توفي شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص قوة إسرائيلية خاصة، اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشاب أحمد عامر أبو جنيد، 21 عاما، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية.وقالت الوزارة، في بيان، إن الشاب أبو جنيد، توفي بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، "حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بوضع حرج، قبل أن يعلن عن مقتله لاحقا".يذكر أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت المخيم وحاصرت منزلا، واندلعت مواجهات في وقت أطلق فيه جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.والحادث يأتي في سياق ما تشهده مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة من أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.
https://sputnikarabic.ae/20230111/وفاة-شاب-فلسطيني-متأثرا-بإصابته-برصاص-قوة-إسرائيلية-شرقي-نابلس-1072163902.html
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إسرائيل, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية

إصابة إسرائيلي في عملية طعن جنوبي الضفة الغربية ومقتل المنفذ

15:58 GMT 11.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة، مساء اليوم الأربعاء، في عملية طعن، قتل إثرها المنفذ متأثرا بجراحه في المكان.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح متوسطة جراء تعرضه للطعن في مستوطنة "حفات يهودا"، لافتة إلى أنه تم إطلاق النار على المنفذ.
وتقع مستوطنة "حفات يهودا"، بالقرب من بلدة السموع الفلسطينية غربي مدينة الخليل، بحسب المصدر ذاته.
وتابعت الصحيفة: "وصل فريق نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلية) إلى مكان الحادث وقدم العلاج الطبي لرجل أصيب بجروح متوسطة في الجزء العلوي من جسده، بينما كان لا يزال واعيا ونقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع".
ونقلت الصحيفة عن المسعف إليشيف إميتي قوله: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا الجريح واعيا تماما، ويعاني من إصابات نزيف في الجزء العلوي من جسده. قدمنا ​​له علاجا طبيا شمل وقف النزيف والضمادات وإجلاءه لمزيد من العلاج في المستشفى عندما كانت حالته معتدلة ومستقرة".
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوة إسرائيلية شرقي نابلس
15:07 GMT
وأضاف أن الفلسطيني توفي في مكان الحادث متأثرا بإصابته بنيران مواطن إسرائيلي تصادف وجوده في مكان الحادث.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، توفي شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص قوة إسرائيلية خاصة، اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشاب أحمد عامر أبو جنيد، 21 عاما، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الشاب أبو جنيد، توفي بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، "حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بوضع حرج، قبل أن يعلن عن مقتله لاحقا".
يذكر أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت المخيم وحاصرت منزلا، واندلعت مواجهات في وقت أطلق فيه جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.
والحادث يأتي في سياق ما تشهده مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة من أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.
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