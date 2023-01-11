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إصابة أشخاص عدة إثر عملية طعن بسكين داخل محطة القطار "غار دي نور" في باريس
https://sputnikarabic.ae/20230111/إصابة-عدة-أشخاص-في-عملية-طعن-بسكين-بمحطة-قطار-غار-دي-نور-في-باريس-1072143505.html
إصابة أشخاص عدة إثر عملية طعن بسكين داخل محطة القطار "غار دي نور" في باريس
إصابة أشخاص عدة إثر عملية طعن بسكين داخل محطة القطار "غار دي نور" في باريس
أفاد إعلام محلي فرنسي، صباح اليوم، بإصابة أشخاص عدة في عملية طعن بسكين في محطة القطار "غار دي نور" في العاصمة الفرنسية باريس، وأن الشرطة تمكنت من اعتقال منفذ... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T07:17+0000
2023-01-11T07:58+0000
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وأكدت وسائل إعلام محلية إصابة 6 أشخاص في عملية الطعن بمحطة قطار "غار دو نور".ونقلت قناة "بي أف أم" الفرنسية عن مصدر بالشرطة قوله إن "هجومًا بسكين وقع صباح اليوم الأربعاء في محطة غار دي نور في باريس"، مضيفا أنه "تعرض العديد من الأشخاص للطعن من قبل الشخص قبل أن تعتقله الشرطة".ونوهت بأن حركة القطارات تعطلت بالمحطة إثر الحادث.
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

إصابة أشخاص عدة إثر عملية طعن بسكين داخل محطة القطار "غار دي نور" في باريس

07:17 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 07:58 GMT 11.01.2023)
© AFP 2022 / Valery Hache الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
 الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AFP 2022 / Valery Hache
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أفاد إعلام محلي فرنسي، صباح اليوم، بإصابة أشخاص عدة في عملية طعن بسكين في محطة القطار "غار دي نور" في العاصمة الفرنسية باريس، وأن الشرطة تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم.
وأكدت وسائل إعلام محلية إصابة 6 أشخاص في عملية الطعن بمحطة قطار "غار دو نور".
ونقلت قناة "بي أف أم" الفرنسية عن مصدر بالشرطة قوله إن "هجومًا بسكين وقع صباح اليوم الأربعاء في محطة غار دي نور في باريس"، مضيفا أنه "تعرض العديد من الأشخاص للطعن من قبل الشخص قبل أن تعتقله الشرطة".
ونوهت بأن حركة القطارات تعطلت بالمحطة إثر الحادث.
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