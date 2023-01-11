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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230111/إعلام-البحث-عن-بريطانيين-مفقودين-بالقرب-من-سوليدار-1072160041.html
إعلام: البحث عن بريطانيين مفقودين بالقرب من سوليدار
إعلام: البحث عن بريطانيين مفقودين بالقرب من سوليدار
قال عامل إغاثة أمريكي عمل مع البريطانيين المفقودين بالقرب من سوليدار إن البحث عنهم مستمر، حسبما كتبت صحيفة "تلغراف". 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T14:21+0000
2023-01-11T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن المفقودين كانوا متطوعين شاركوا في عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية في دونباس.وأبلغت الشرطة الأوكرانية يوم الاثنين الماضي، أن اثنين من المواطنين البريطانيين، هما أندرو بيجشو وكريستوفر بيري، في عداد المفقودين بالقرب من سوليدار.وبحسب تقارير إعلامية، لم يتم العثور على البريطانيين منذ يوم الجمعة، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تقدم الدعم لأسر المفقودين.وبحسب عامل الإغاثة كريستيان كامبل في ولاية تينيسي، فإن بيجشو وبيري المفقودين انتقلا إلى سوليدار لتنفيذ عملية الإخلاء بينما تقدمت القوات الروسية في البلدة.وفي وقت سابق، قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في منطقتي أرتيموفسك وسوليدار.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات القوات المحمولة جوا الروسية تحاصر مدينة سوليدار من الجهتين الشمالية والجنوبية، وتقاتل مجموعات هجومية في المدينة نفسها.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، استهداف مركز القيادة والمراقبة للكتيبة الأوكرانية في مدينة أرتيموفسك، بضربات نفذتها المدفعية وسلاح الجو الروسيين.وجاء في بيان الوزارة: "قصفنا مركز القيادة والمراقبة للكتيبة من لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات نفذها الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية قرب مدينة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الدفاع الروسية إلى استهداف 74 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني وأفراد ومعدات عسكرية في 113 منطقة، خلال الساعات الـ24 الماضية.هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات القوات المحمولة جوا الروسية تحاصر مدينة سوليدار من الجهتين الشمالية والجنوبية كما تم تحرير بلدة بودغورودنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.إلى ذلك تواصل القوات الروسية تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وأكدت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230110/فاغنر-تفرض-سيطرتها-على-سوليدار-والقتال-لا-يزال-مستمراً-في-وسط-المدينة-1072140148.html
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العالم
العالم

إعلام: البحث عن بريطانيين مفقودين بالقرب من سوليدار

14:21 GMT 11.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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قال عامل إغاثة أمريكي عمل مع البريطانيين المفقودين بالقرب من سوليدار إن البحث عنهم مستمر، حسبما كتبت صحيفة "تلغراف".
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن المفقودين كانوا متطوعين شاركوا في عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية في دونباس.
وأبلغت الشرطة الأوكرانية يوم الاثنين الماضي، أن اثنين من المواطنين البريطانيين، هما أندرو بيجشو وكريستوفر بيري، في عداد المفقودين بالقرب من سوليدار.
وبحسب تقارير إعلامية، لم يتم العثور على البريطانيين منذ يوم الجمعة، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تقدم الدعم لأسر المفقودين.
وبحسب عامل الإغاثة كريستيان كامبل في ولاية تينيسي، فإن بيجشو وبيري المفقودين انتقلا إلى سوليدار لتنفيذ عملية الإخلاء بينما تقدمت القوات الروسية في البلدة.
وفي وقت سابق، قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في منطقتي أرتيموفسك وسوليدار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات القوات المحمولة جوا الروسية تحاصر مدينة سوليدار من الجهتين الشمالية والجنوبية، وتقاتل مجموعات هجومية في المدينة نفسها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، استهداف مركز القيادة والمراقبة للكتيبة الأوكرانية في مدينة أرتيموفسك، بضربات نفذتها المدفعية وسلاح الجو الروسيين.
وجاء في بيان الوزارة: "قصفنا مركز القيادة والمراقبة للكتيبة من لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات نفذها الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية قرب مدينة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الدفاع الروسية إلى استهداف 74 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني وأفراد ومعدات عسكرية في 113 منطقة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات القوات المحمولة جوا الروسية تحاصر مدينة سوليدار من الجهتين الشمالية والجنوبية كما تم تحرير بلدة بودغورودنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
إلى ذلك تواصل القوات الروسية تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
عناصر تابعون لشركة فاغنر العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"فاغنر" تفرض سيطرتها على سوليدار
أمس, 23:04 GMT
وأكدت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:33 GMT
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