https://sputnikarabic.ae/20230111/إعلام-البحث-عن-بريطانيين-مفقودين-بالقرب-من-سوليدار-1072160041.html

إعلام: البحث عن بريطانيين مفقودين بالقرب من سوليدار

إعلام: البحث عن بريطانيين مفقودين بالقرب من سوليدار

قال عامل إغاثة أمريكي عمل مع البريطانيين المفقودين بالقرب من سوليدار إن البحث عنهم مستمر، حسبما كتبت صحيفة "تلغراف". 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T14:21+0000

2023-01-11T14:21+0000

2023-01-11T14:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن المفقودين كانوا متطوعين شاركوا في عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية في دونباس.وأبلغت الشرطة الأوكرانية يوم الاثنين الماضي، أن اثنين من المواطنين البريطانيين، هما أندرو بيجشو وكريستوفر بيري، في عداد المفقودين بالقرب من سوليدار.وبحسب تقارير إعلامية، لم يتم العثور على البريطانيين منذ يوم الجمعة، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تقدم الدعم لأسر المفقودين.وبحسب عامل الإغاثة كريستيان كامبل في ولاية تينيسي، فإن بيجشو وبيري المفقودين انتقلا إلى سوليدار لتنفيذ عملية الإخلاء بينما تقدمت القوات الروسية في البلدة.وفي وقت سابق، قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في منطقتي أرتيموفسك وسوليدار.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات القوات المحمولة جوا الروسية تحاصر مدينة سوليدار من الجهتين الشمالية والجنوبية، وتقاتل مجموعات هجومية في المدينة نفسها.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، استهداف مركز القيادة والمراقبة للكتيبة الأوكرانية في مدينة أرتيموفسك، بضربات نفذتها المدفعية وسلاح الجو الروسيين.وجاء في بيان الوزارة: "قصفنا مركز القيادة والمراقبة للكتيبة من لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات نفذها الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية قرب مدينة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الدفاع الروسية إلى استهداف 74 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني وأفراد ومعدات عسكرية في 113 منطقة، خلال الساعات الـ24 الماضية.هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات القوات المحمولة جوا الروسية تحاصر مدينة سوليدار من الجهتين الشمالية والجنوبية كما تم تحرير بلدة بودغورودنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.إلى ذلك تواصل القوات الروسية تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وأكدت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20230110/فاغنر-تفرض-سيطرتها-على-سوليدار-والقتال-لا-يزال-مستمراً-في-وسط-المدينة-1072140148.html

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