عربي
بوتين: يجب أن نفعل كل شيء لحماية حقوق وأمن سكان أقاليم روسيا الجديدة
https://sputnikarabic.ae/20230111/إعلام-البريد-البريطاني-يتعرض-لهجوم-إلكتروني-1072174513.html
إعلام: البريد البريطاني يتعرض لهجوم إلكتروني
إعلام: البريد البريطاني يتعرض لهجوم إلكتروني
أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن خدمة البريد البريطانية قد تعرضت لهجوم إلكتروني، بشكل مؤقت. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T20:41+0000
2023-01-11T20:41+0000
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101973/67/1019736794_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_45a22da01e40cb9b4be55f07202393e7.jpg
وأفادت وكالة "أسوشيتدبرس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن خدمة البريد البريطانية قد تعرضت لحادث إلكتروني، في وقت سابق من اليوم، منعها من إرسال رسائل أو طرود إلى دول أخرى، بشكل مؤقت.ونقلت الوكالة عن "رويال ميل" أو خدمة البريد الملكي البريطاني أن خدمات الصادر الدولية قد تعرضت أو عانت من تعطل شديد في خدماتها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وأفادت "رويال ميل" بأنها غير قادرة، بشكل مؤقت، على إرسال العناصر إلى وجهات خارجية، في وقت أوصت عملاءها بالاحتفاظ بالبريد المراد إرساله خارج البلاد بالتوازي مع محاولة خدمة البريد الملكي البريطاني العمل على حل المشكلة. ولفتت الخدمة البريطانية إلى أن عددا من العملاء ربما يواجهون تعطلا أو تأخيرا في الخدمة للعناصر التي تم شحنها بالفعل للصادر.ونقلت الوكالة عن المركز الوطني البريطاني للأمن الإلكتروني أن لديه علم بواقعة تعرض خدمة البريد الملكي البريطاني لهجوم إلكتروني، وأنه يعمل مع "رويال ميل" والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة على بحث وفهم تأثير ذلك بشكل كامل على خدمة البريد.وفي السياق نفسه، أوضحت خدمات "رويال ميل" أن خدماتها للبريد الوارد إلى البلاد تعمل بتأخيرات طفيفة.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101973/67/1019736794_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_330d44439381f6801253ea6fc4164ad8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

إعلام: البريد البريطاني يتعرض لهجوم إلكتروني

20:41 GMT 11.01.2023
© Fotolia / Brian Jacksonاختراق بريد إلكتروني
اختراق بريد إلكتروني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Fotolia / Brian Jackson
تابعنا عبرTelegram
أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن خدمة البريد البريطانية قد تعرضت لهجوم إلكتروني، بشكل مؤقت.
وأفادت وكالة "أسوشيتدبرس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن خدمة البريد البريطانية قد تعرضت لحادث إلكتروني، في وقت سابق من اليوم، منعها من إرسال رسائل أو طرود إلى دول أخرى، بشكل مؤقت.
ونقلت الوكالة عن "رويال ميل" أو خدمة البريد الملكي البريطاني أن خدمات الصادر الدولية قد تعرضت أو عانت من تعطل شديد في خدماتها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأفادت "رويال ميل" بأنها غير قادرة، بشكل مؤقت، على إرسال العناصر إلى وجهات خارجية، في وقت أوصت عملاءها بالاحتفاظ بالبريد المراد إرساله خارج البلاد بالتوازي مع محاولة خدمة البريد الملكي البريطاني العمل على حل المشكلة.
ولفتت الخدمة البريطانية إلى أن عددا من العملاء ربما يواجهون تعطلا أو تأخيرا في الخدمة للعناصر التي تم شحنها بالفعل للصادر.
ونقلت الوكالة عن المركز الوطني البريطاني للأمن الإلكتروني أن لديه علم بواقعة تعرض خدمة البريد الملكي البريطاني لهجوم إلكتروني، وأنه يعمل مع "رويال ميل" والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة على بحث وفهم تأثير ذلك بشكل كامل على خدمة البريد.
وفي السياق نفسه، أوضحت خدمات "رويال ميل" أن خدماتها للبريد الوارد إلى البلاد تعمل بتأخيرات طفيفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала