إعلام: واشنطن تعتزم زيادة عدد الصواريخ المضادة للسفن لدى القوات الأمريكية في اليابان
© AP Photo / Ford Williamsالمدمرة الأمريكية "روس"
© AP Photo / Ford Williams
تخطط الولايات المتحدة لزيادة كبيرة في عدد الصواريخ المضادة للسفن والتي تتسلح بها القوات الأمريكية في اليابان، وذلك حسب ما ذكرته وكالة "رويترز" نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين.
وقالت الوكالة في تقرير لها: "إن الولايات المتحدة ستزيد من قدراتها بشكل كبير من حيث الصواريخ المضادة للسفن في اليابان، وذلك في إطار بذل جهود أوسع تهدف إلى ردع الصين".
ووفقا لمصادر الوكالة، سيتم توريد الصواريخ المضادة للسفن إلى اليابان ضمن فوج مشاة بحرية قد أعيد تنظيمه، حيث بلغ قوامه 2000 عسكري وهو مخصص للقيام بتنفيذ مهام الاستطلاع والنقل. ومن المتوقع أن تكتمل عملية نقل هذا الفوج بحلول عام 2025.
وأضاف المسؤولون الأمريكيون أنه بحلول ربيع عام 2023، سيتم نشر سرية مستقلة تابعة للجيش الأمريكي وهي تضم نحو 300 عسكري و13 سفينة، وذلك بمهمة تقديم المساعدة في نقل العسكريين الأمريكيين واليابانيين والمعدات العسكرية الخاصة بهم.
وأضاف المسؤولون الأمريكيون أنه بحلول ربيع عام 2023، سيتم نشر سرية مستقلة تابعة للجيش الأمريكي وهي تضم نحو 300 عسكري و13 سفينة، وذلك بمهمة تقديم المساعدة في نقل العسكريين الأمريكيين واليابانيين والمعدات العسكرية الخاصة بهم.
وفي هذا الصدد، سيتم الإعلان عن اتفاق بين اليابان والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع في واشنطن، بين وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ونظيريهما اليابانيين.
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أكدت، في وقت سابق، ، نقلاً عن قائد الفيلق الاستكشافي الثالث لقوات المشاة البحرية الأمريكية (المتمركز في اليابان)، الفريق جيمس بيرمان، أن القوات المسلحة الأمريكية واليابانية تعملان على زيادة التعاون بينهما وسط صراع محتمل مع الصين حول تايوان.
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أكدت، في وقت سابق، ، نقلاً عن قائد الفيلق الاستكشافي الثالث لقوات المشاة البحرية الأمريكية (المتمركز في اليابان)، الفريق جيمس بيرمان، أن القوات المسلحة الأمريكية واليابانية تعملان على زيادة التعاون بينهما وسط صراع محتمل مع الصين حول تايوان.