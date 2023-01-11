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https://sputnikarabic.ae/20230111/إقالة-رئيس-الاتحاد-الفرنسي-لكرة-القدم-نويل-لو-غريت-على-خلفية-تصريحاته-ضد-زيدان-1072157844.html
إقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت على خلفية تصريحاته ضد زيدان
إقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت على خلفية تصريحاته ضد زيدان
أقيل رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت عن منصبه على خلفية تصريحاته ضد نجم كرة القدم السابق الأسطورة زين الدين زيدان. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T13:55+0000
2023-01-11T13:55+0000
مجتمع
رياضة
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وأفادت قناة "بي إن سبورت" الرياضة، بأنه "تم إزاحة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت عن منصبه ْبعد اجتماع طارئ"، مشيرة إلى أن "نائبه فيليب ديالو سيقوم بتولي المهمة مؤقتاً".واعتذر نويل لوغريت، لزين الدين زيدان، في وفت سابق بعد التصريحات، التي أطلقها في حق نجم الكرة الفرنسية. وقال: "أود أن أعتذر عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري لزيدان كلاعب ومدرب".وأثارت تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، التي وجهها بحق نجم المنتخب السابق زين الدين زيدان، موجة من الغضب، ليرد نجم المنتخب كيليان مبابي على هذه التصريحات.بدأت القصة عندما رد لوغاريت على اتصال هاتفي "أر إم سي سبورت" الفرنسية يوم الأحد، حول الخبر الذي تم تداوله في الأيام الماضية، والمتمثل في إمكانية تدريب زيدان لمنتخب البرازيل، فرد قائلا:وأضاف: "لم نفكر أبدا في التخلي عن ديشامب، وزيدان لم يتصل بي، وحتى لو فعل فلن أرد عليه"، في تصريح غريب وفيه تقليل من الاحترام من لوغريت تجاه زيدان، لا سيما وأن زيدان ذو الأصول الجزائرية، لم يتفوه إطلاقا، ولم يعلن رغبته في تولي تدريب "الزرق".ورد عليه نجم المنتخب مبابي على تصريحات رئيس الاتحاد بتغريدةـ عبر حسابه على موقع "تويتر": "يدان هو فرنسا، لا يجب أن نقلل احترامنا لأسطورة مثله".من جانبه، ردّ نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي على الإساءة التي وجهها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، إلى زين الدين زيدان. وتأسف ريال مدريد للتصريحات التي أدلى بها نويل لوغريت، بخصوص زين الدين زيدان".وأضاف النادي الملكي في بيانه: "تظهر هذه التصريحات عدم احترام لأحد أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب من قبل مشجعي كرة القدم حول العالم، ونادينا ينتظر التصحيح الفوري".
https://sputnikarabic.ae/20230109/رئيس-الاتحاد-الفرنسي-لكرة-القدم-يعتذر-من-زيدان-1072080936.html
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رياضة
رياضة

إقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت على خلفية تصريحاته ضد زيدان

13:55 GMT 11.01.2023
© AFP 2022 / FRANCK FIFEإقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت من منصبه على خلفية تصريحاته ضد نجم كرة القدم السابق الأسطورة زين الدين زيدان.
إقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت من منصبه على خلفية تصريحاته ضد نجم كرة القدم السابق الأسطورة زين الدين زيدان. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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أقيل رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت عن منصبه على خلفية تصريحاته ضد نجم كرة القدم السابق الأسطورة زين الدين زيدان.
وأفادت قناة "بي إن سبورت" الرياضة، بأنه "تم إزاحة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت عن منصبه ْبعد اجتماع طارئ"، مشيرة إلى أن "نائبه فيليب ديالو سيقوم بتولي المهمة مؤقتاً".
واعتذر نويل لوغريت، لزين الدين زيدان، في وفت سابق بعد التصريحات، التي أطلقها في حق نجم الكرة الفرنسية. وقال: "أود أن أعتذر عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري لزيدان كلاعب ومدرب".
وأثارت تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، التي وجهها بحق نجم المنتخب السابق زين الدين زيدان، موجة من الغضب، ليرد نجم المنتخب كيليان مبابي على هذه التصريحات.
بدأت القصة عندما رد لوغاريت على اتصال هاتفي "أر إم سي سبورت" الفرنسية يوم الأحد، حول الخبر الذي تم تداوله في الأيام الماضية، والمتمثل في إمكانية تدريب زيدان لمنتخب البرازيل، فرد قائلا:
"لا أكترث لذلك، يمكنه الذهاب أين يريد سواء من أجل تدريب ناد أو منتخب في أوروبا أو حيث يريد".
وأضاف: "لم نفكر أبدا في التخلي عن ديشامب، وزيدان لم يتصل بي، وحتى لو فعل فلن أرد عليه"، في تصريح غريب وفيه تقليل من الاحترام من لوغريت تجاه زيدان، لا سيما وأن زيدان ذو الأصول الجزائرية، لم يتفوه إطلاقا، ولم يعلن رغبته في تولي تدريب "الزرق".
زين الدين زيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعتذر من زيدان
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ورد عليه نجم المنتخب مبابي على تصريحات رئيس الاتحاد بتغريدةـ عبر حسابه على موقع "تويتر": "يدان هو فرنسا، لا يجب أن نقلل احترامنا لأسطورة مثله".
من جانبه، ردّ نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي على الإساءة التي وجهها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، إلى زين الدين زيدان. وتأسف ريال مدريد للتصريحات التي أدلى بها نويل لوغريت، بخصوص زين الدين زيدان".
وأضاف النادي الملكي في بيانه: "تظهر هذه التصريحات عدم احترام لأحد أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب من قبل مشجعي كرة القدم حول العالم، ونادينا ينتظر التصحيح الفوري".
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