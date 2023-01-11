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https://sputnikarabic.ae/20230111/إلقاء-القبض-على-مدير-مدرسة-لتصويره-100-فتاة-سرا-1072159196.html
إلقاء القبض على مدير مدرسة لتصويره 100 فتاة سرا
إلقاء القبض على مدير مدرسة لتصويره 100 فتاة سرا
ألقت السلطات التركية القبض على مدير مدرسة بعد قيامه بتصوير أكثر من 100 فتاة سرا، وأحيل إلى المحكمة بتهمة الاستخدام غير القانوني لبيانات شخصية. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T14:22+0000
2023-01-11T14:22+0000
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وقام مدير إحدى المدارس في مدينة أرضروم التركية بالسفر إلى مدينة إسطنبول بهدف قضاء إجازة في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، حيث ألقي القبض عليه بعد قيامه بتصوير عدد من الفتات سرا خلال مشيهن في الشارع.والتقط الرجل أكثر من 100 صورة لفتيات بطريقة غير لائقة، وقام بجميع الصور في أرشيف منفصل على هاتفه.وبحسب صحيفة "الصباح" التركية، فقد التقط الرجل الصور لنساء يسرن في شوارع اسطنبول المزدحمة والحدائق وينزلن في مترو الأنفاق.ولاحظ أحد المارة المصور غير المحظوظ وأبلغ الشرطة على الفور، حيث اعترف بذنبه وأحيل إلى المحكمة بتهمة "الاستخدام غير القانوني لبيانات شخصية".اقرأ أيضا: ظهور أنواع من البعوض تتميز بمقاومة فائقة للمبيدات الحشريةاقرأ أيضا: بناء وجه "جمجمة أريحا" من عصور ما قبل التاريخ... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20230111/حل-اللغز-الأخير-لإعادة-البصر-ومعالجة-ضعفه-بمساعدة-داء-الكلب--1072148996.html
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إلقاء القبض على مدير مدرسة لتصويره 100 فتاة سرا

14:22 GMT 11.01.2023
© Photo / unsplash/Lareised Leneseurكاميرا تصوير فتوغرافي من طراز قديم
كاميرا تصوير فتوغرافي من طراز قديم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Photo / unsplash/Lareised Leneseur
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ألقت السلطات التركية القبض على مدير مدرسة بعد قيامه بتصوير أكثر من 100 فتاة سرا، وأحيل إلى المحكمة بتهمة الاستخدام غير القانوني لبيانات شخصية.
وقام مدير إحدى المدارس في مدينة أرضروم التركية بالسفر إلى مدينة إسطنبول بهدف قضاء إجازة في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، حيث ألقي القبض عليه بعد قيامه بتصوير عدد من الفتات سرا خلال مشيهن في الشارع.
والتقط الرجل أكثر من 100 صورة لفتيات بطريقة غير لائقة، وقام بجميع الصور في أرشيف منفصل على هاتفه.
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10:58 GMT
وبحسب صحيفة "الصباح" التركية، فقد التقط الرجل الصور لنساء يسرن في شوارع اسطنبول المزدحمة والحدائق وينزلن في مترو الأنفاق.
ولاحظ أحد المارة المصور غير المحظوظ وأبلغ الشرطة على الفور، حيث اعترف بذنبه وأحيل إلى المحكمة بتهمة "الاستخدام غير القانوني لبيانات شخصية".
اقرأ أيضا: ظهور أنواع من البعوض تتميز بمقاومة فائقة للمبيدات الحشرية
اقرأ أيضا: بناء وجه "جمجمة أريحا" من عصور ما قبل التاريخ... صور وفيديو
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