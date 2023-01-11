https://sputnikarabic.ae/20230111/إيتمار-بن-غفير-يهدد-باقتحام-المسجد-الأقصى-مجددا-ويوجه-رسالة-إلى-حركة-حماس-1072145961.html
إيتمار بن غفير يهدد باقتحام المسجد الأقصى مجددا ويوجه رسالة إلى حركة حماس
إيتمار بن غفير يهدد باقتحام المسجد الأقصى مجددا ويوجه رسالة إلى حركة حماس
هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، "باقتحام باحات المسجد الأقصى مجددًا، بعد تنفيذه اقتحامًا في الثالث من الشهر الجاري". 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T08:52+0000
2023-01-11T08:52+0000
2023-01-11T08:52+0000
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وقال بن غفير، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "اقتحم المسجد الأقصى لكي يوضح لحماس أنهم ليسوا أصحاب المكان"، مضيفًا: "لا يوجد عندي قلق، سأقتحم الأقصى مجددا".وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، في الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرةً إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد وجوده لفترة قصيرة.وأثار اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى حفيظة واستهجان الدول العربية، وعلى رأسها الأردن ومصر والسعودية والإمارات، التي أكدت أن اقتحام المكان المقدس من شأنه أن يؤجج التوترات داخليا وخارجيا.وقالت الخارجية الفلسطينية إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".من جانبه، كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف اعتداءات أعضاء الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة على المسجد الأقصى.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيتمار بن غفير يهدد باقتحام المسجد الأقصى مجددا ويوجه رسالة إلى حركة حماس
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هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، "باقتحام باحات المسجد الأقصى مجددًا، بعد تنفيذه اقتحامًا في الثالث من الشهر الجاري".
وقال بن غفير، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "اقتحم المسجد الأقصى لكي يوضح لحماس أنهم ليسوا أصحاب المكان"، مضيفًا: "لا يوجد عندي قلق، سأقتحم الأقصى مجددا".
وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى
، في الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرةً إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد وجوده لفترة قصيرة.
وأثار اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى حفيظة واستهجان الدول العربية، وعلى رأسها الأردن ومصر والسعودية والإمارات، التي أكدت أن اقتحام المكان المقدس من شأنه أن يؤجج التوترات داخليا وخارجيا.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق
وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
من جانبه، كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن
لإدانة ووقف اعتداءات أعضاء الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة على المسجد الأقصى.