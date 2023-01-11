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https://sputnikarabic.ae/20230111/ارتفاع-حصيلة-تفجير-انتحاري-قرب-وزارة-الخارجية-الأفغانية-في-كابول-إلى-20-قتيلا-1072165297.html
ارتفاع حصيلة تفجير انتحاري قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول إلى 20 قتيلا
ارتفاع حصيلة تفجير انتحاري قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول إلى 20 قتيلا
ارتفعت حصيلة تفجير انتحاري وقع عند مدخل وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول في وقت سابق من اليوم الأربعاءإلى 20 قتيلا على الأقل. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T15:31+0000
2023-01-11T15:31+0000
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وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الحادث أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.وأكد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران أن الانفجار "أسفر للأسف عن سقوط ضحايا". وكتب على تويتر: "وصلت الفرق الأمنية إلى المنطقة".رأى سائق شركة ينتظر في الخارج رجلا يحمل حقيبة ظهر وبندقية متدلية على كتفه وهو يمشي قبل أن يفجر الرجل نفسه. وقال جمشيد كريمي "مر بجانب سيارتي وبعد ثوان قليلة دوى انفجار قوي (..) رأيت الرجل يفجر نفسه".في أعقاب ذلك، تناثرت الجثث على الطريق خارج مجمع الوزارة عالي الجدران، بحسب ما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.وقال نائب وزير الاعلام والثقافة مهاجر فرحي "كان من المفترض أن يكون هناك وفد صيني في وزارة الخارجية اليوم لكننا لا نعرف ما إذا كانوا حاضرين وقت الانفجار".أصيب ما لا يقل عن خمسة مواطنين صينيين الشهر الماضي عندما اقتحم مسلحون فندقا يقيم به رجال أعمال صينيون في كابول. وأعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) مسؤوليته عن هجوم على السفارة الباكستانية في كابول في ديسمبر/ كانون الأول ووصفته إسلام أباد بأنه "محاولة اغتيال" لسفيرها.وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت، في الأول من الشهر الجاري، سقوط جرحى وقتلى جراء انفجار وقع، في مطار عسكري في العاصمة كابول.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نافي ثاكور، للصحفيين: "وقع انفجار صباح اليوم في المطار العسكري في كابول أسفر عن مقتل وجرح عدد من مواطنينا".تدعي حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) أنها حسنت الأمن منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، لكن كانت هناك عشرات التفجيرات والهجمات، أعلن الفرع المحلي لـ "داعش" مسؤوليته عن كثير منها.
https://sputnikarabic.ae/20230111/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-2-آخرين-في-انفجار-قرب-مقر-وزارة-الخارجية-الأفغانية-1072154645.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم

ارتفاع حصيلة تفجير انتحاري قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول إلى 20 قتيلا

15:31 GMT 11.01.2023
© AP Photo / Rahmat Gulتفجير في كابل، 28 ديسمبر 2017
تفجير في كابل، 28 ديسمبر 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Rahmat Gul
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ارتفعت حصيلة تفجير انتحاري وقع عند مدخل وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول في وقت سابق من اليوم الأربعاءإلى 20 قتيلا على الأقل.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الحادث أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.
وأكد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران أن الانفجار "أسفر للأسف عن سقوط ضحايا". وكتب على تويتر: "وصلت الفرق الأمنية إلى المنطقة".
رأى سائق شركة ينتظر في الخارج رجلا يحمل حقيبة ظهر وبندقية متدلية على كتفه وهو يمشي قبل أن يفجر الرجل نفسه. وقال جمشيد كريمي "مر بجانب سيارتي وبعد ثوان قليلة دوى انفجار قوي (..) رأيت الرجل يفجر نفسه".
في أعقاب ذلك، تناثرت الجثث على الطريق خارج مجمع الوزارة عالي الجدران، بحسب ما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال نائب وزير الاعلام والثقافة مهاجر فرحي "كان من المفترض أن يكون هناك وفد صيني في وزارة الخارجية اليوم لكننا لا نعرف ما إذا كانوا حاضرين وقت الانفجار".
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مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انفجار قرب مقر وزارة الخارجية الأفغانية
12:24 GMT
أصيب ما لا يقل عن خمسة مواطنين صينيين الشهر الماضي عندما اقتحم مسلحون فندقا يقيم به رجال أعمال صينيون في كابول. وأعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) مسؤوليته عن هجوم على السفارة الباكستانية في كابول في ديسمبر/ كانون الأول ووصفته إسلام أباد بأنه "محاولة اغتيال" لسفيرها.
وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت، في الأول من الشهر الجاري، سقوط جرحى وقتلى جراء انفجار وقع، في مطار عسكري في العاصمة كابول.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نافي ثاكور، للصحفيين: "وقع انفجار صباح اليوم في المطار العسكري في كابول أسفر عن مقتل وجرح عدد من مواطنينا".
تدعي حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) أنها حسنت الأمن منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، لكن كانت هناك عشرات التفجيرات والهجمات، أعلن الفرع المحلي لـ "داعش" مسؤوليته عن كثير منها.
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