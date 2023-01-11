https://sputnikarabic.ae/20230111/اكتشاف-كوكب-جديد-بحجم-الأرض-يحتمل-أن-يحمل-حياة-1072167122.html
اكتشاف كوكب جديد بحجم الأرض يحتمل أن يحمل حياة
اكتشاف كوكب جديد بحجم الأرض يحتمل أن يحمل حياة
توصلت بعثة وكالة "ناسا" إلى وجود كوكب بحجم الأرض، يدور حول نجم صغير على بعد حوالي 100 سنة ضوئية، ويحتمل أن يكون عليه مظاهر حياة. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T16:08+0000
2023-01-11T16:08+0000
2023-01-11T16:08+0000
مجتمع
علوم
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ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الكوكب المكتشف حديثا يسمى "TOI 700 e"، وهو كوكب صخري يساوي حجمه 95% من حجم كوكب الأرض.وأضافت الشبكة الأمريكية أن هذا الجرم السماوي هو رابع كوكب يتم اكتشافه، يدور حول النجم القزم الصغير "M TOI 700". وتم اكتشاف جميع الكواكب بواسطة القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة لمهمة "TESS" التابعة لناسا.يشار إلى أنه تم الإعلان عن اكتشاف الكوكب في الاجتماع رقم 241 للجمعية الفلكية الأمريكية في مدينة سياتل الأمريكية، حيث تمت الموافقة على نشر دراسة حول الكواكب الخارجية، من قبل مجلة الفيزياء الفلكية.وتابعت جيلبرت أن "هذا يجعل نظام النجم القزم TOI 700 مثيرا للمتابعة إضافية، الكوكب e المكتشف حديثا أصغر بحوالي 10% من الكوكب d، لذلك يوضح النظام أيضا كيف تساعدنا عمليات الرصد الإضافية التي قامت بها مهمة TESS، في العثور على عوالم أصغر وأصغر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
اكتشاف كوكب جديد بحجم الأرض يحتمل أن يحمل حياة
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توصلت بعثة وكالة "ناسا" إلى وجود كوكب بحجم الأرض، يدور حول نجم صغير على بعد حوالي 100 سنة ضوئية، ويحتمل أن يكون عليه مظاهر حياة.
ونقلت شبكة
"سي إن إن" الأمريكية أن الكوكب المكتشف حديثا يسمى "TOI 700 e"، وهو كوكب صخري يساوي حجمه 95% من حجم كوكب الأرض.
وأضافت الشبكة الأمريكية أن هذا الجرم السماوي هو رابع كوكب يتم اكتشافه، يدور حول النجم القزم الصغير "M TOI 700". وتم اكتشاف جميع الكواكب بواسطة القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة لمهمة "TESS" التابعة لناسا.
يشار إلى أنه تم الإعلان عن اكتشاف الكوكب في الاجتماع رقم 241 للجمعية الفلكية الأمريكية في مدينة سياتل الأمريكية، حيث تمت الموافقة على نشر دراسة حول الكواكب الخارجية، من قبل مجلة الفيزياء الفلكية.
من جانبها، قالت إميلي جيلبرت، المسؤولة عن الدراسة الرئيسية في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في باسادينا بكاليفورنيا: "هذا واحد من الأنظمة القليلة التي نعرف عنها، ويضم كواكب متعددة وصغيرة ومناطق صالحة للسكن".
وتابعت جيلبرت أن "هذا يجعل نظام النجم القزم TOI 700 مثيرا للمتابعة إضافية، الكوكب e المكتشف حديثا أصغر بحوالي 10% من الكوكب d، لذلك يوضح النظام أيضا كيف تساعدنا عمليات الرصد الإضافية التي قامت بها مهمة TESS، في العثور على عوالم أصغر وأصغر.