https://sputnikarabic.ae/20230111/الأردن-يرسل-وفدا-عسكريا-إلى-القدس-للتأكد-من-15-رفاتا-يعتقد-أنها-لجنوده-1072173764.html

الأردن يرسل وفدا عسكريا إلى القدس للتأكد من رفات 15 شخصا يعتقد أنها تعود لجنوده

الأردن يرسل وفدا عسكريا إلى القدس للتأكد من رفات 15 شخصا يعتقد أنها تعود لجنوده

أعلن الأردن، مساء اليوم الأربعاء، أنه أرسل وفدا عسكريا إلى مدينة القدس الشرقية للتأكد من أن 15 رفاتا عثر عليها تعود لجنود من جيشه قتلوا في حرب يونيو/ حزيران... 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T19:30+0000

2023-01-11T19:30+0000

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وقال مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي إن "القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تتابع منذ الثلاثاء خبر العثور على 15 رفاتا يعتقد أنها تعود لجنود أردنيين استشهدوا في بلدة بيت "حنينا التحتا" شمال مدينة القدس خلال المعارك التي خاضها الجيش العربي في حرب حزيران عام 1967"، على ما نقلت قناة "المملكة".وأضاف أنه في وقت سابق من اليوم الأربعاء "تم إرسال فريق عسكري بالتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة هوية الرفات".واستدرك المصدر العسكري أنه "من المبكر الحكم على هوية الرفات لأسباب فنية وطبية تتطلب المزيد من الفحوصات المخبرية".وقال إنه "سيتم الإعلان لاحقاً عن نتائج أي فحوصات أو جهود تبين هوية تلك الرفات".وخاض الجيش الأردني معارك طاحنة مع إسرائيل عام 1967 لدى احتلالها القدس الشرقية ومناطق أخرى بالضفة الغربية كانت تحت سيطرة الأردن، فيما شارك في الحرب أيضا الجيشان المصري والسوري.وفي يوليو/تموز الماضي، كشفت وسائل إعلام عبرية عن إحراق الجيش الإسرائيلي لنحو 20 مقاتلا مصريا من القوات الخاصة (كوماندوز)، بينما كانوا أحياء خلال حرب 1967، ليتم دفنهم في مقبرة جماعية في القدس دون أي علامات، بمخالفة لقوانين الحرب ودون الإعلان عن قتلهم، وهو ما خيم لاحقا على العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.

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