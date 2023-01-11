https://sputnikarabic.ae/20230111/الاتحاد-الأوروبي-لم-يبحث-بعد-حزمة-جديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1072173089.html
الاتحاد الأوروبي لم يبحث بعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي لم يبحث بعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
أفاد مصدر مطلع في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن دول الاتحاد لم تبحث بعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T19:04+0000
2023-01-11T19:04+0000
2023-01-11T19:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وأكد المصدر عدم مبادرة أي دولة بتقديم مقترحات في هذا الشأن.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه "لا توجد، حاليا، مباحثات في المفوضية الأوروبية أو على مستوى سفراء الاتحاد الأوروبي، بشأن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، ولا توجد مقترحات من الدول الأعضاء لمناقشة أي أبعاد محددة للحزمة المستقبلية".وأعاد المصدر المطلع في الاتحاد الأوروبي تعثر دول الاتحاد حيال اتخاذ تدابير تقييدية جديدة ضد روسيا، إلى العدد الكبير من العقوبات التي فرضتها سابقا، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي قد أقر حزمته التاسعة من العقوبات ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.وتشمل الحزمة فرض إجراءات إضافية ضد قطاع الطاقة في روسيا، بما في ذلك حظر الاستثمار في صناعة التعدين، وحظر تصدير الطائرات دون طيار إلى روسيا.وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف عرقلة تحقيق أهدافها، إلا أن الكرملين أكد في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230108/فوتشيتش-إذا-فرضت-صربيا-عقوبات-على-روسيا-فسوف-يطالب-الغرب-على-الفور-بالاعتراف-بكوسوفو--1072043662.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي لم يبحث بعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
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أفاد مصدر مطلع في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن دول الاتحاد لم تبحث بعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وأكد المصدر عدم مبادرة أي دولة بتقديم مقترحات في هذا الشأن.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك
"، إنه "لا توجد، حاليا، مباحثات في المفوضية الأوروبية أو على مستوى سفراء الاتحاد الأوروبي، بشأن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، ولا توجد مقترحات من الدول الأعضاء لمناقشة أي أبعاد محددة للحزمة المستقبلية".
وأعاد المصدر المطلع في الاتحاد الأوروبي
تعثر دول الاتحاد حيال اتخاذ تدابير تقييدية جديدة ضد روسيا، إلى العدد الكبير من العقوبات التي فرضتها سابقا، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي قد أقر حزمته التاسعة من العقوبات ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وتشمل الحزمة فرض إجراءات إضافية ضد قطاع الطاقة في روسيا، بما في ذلك حظر الاستثمار في صناعة التعدين، وحظر تصدير الطائرات دون طيار إلى روسيا.
وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية
الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف عرقلة تحقيق أهدافها، إلا أن الكرملين أكد في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.
ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.