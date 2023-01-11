https://sputnikarabic.ae/20230111/الاتحاد-الأوروبي-لم-يبحث-بعد-حزمة-جديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1072173089.html

الاتحاد الأوروبي لم يبحث بعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي لم يبحث بعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

أفاد مصدر مطلع في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن دول الاتحاد لم تبحث بعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا. 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T19:04+0000

2023-01-11T19:04+0000

2023-01-11T19:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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موسكو - سبوتنيك. وأكد المصدر عدم مبادرة أي دولة بتقديم مقترحات في هذا الشأن.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه "لا توجد، حاليا، مباحثات في المفوضية الأوروبية أو على مستوى سفراء الاتحاد الأوروبي، بشأن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، ولا توجد مقترحات من الدول الأعضاء لمناقشة أي أبعاد محددة للحزمة المستقبلية".وأعاد المصدر المطلع في الاتحاد الأوروبي تعثر دول الاتحاد حيال اتخاذ تدابير تقييدية جديدة ضد روسيا، إلى العدد الكبير من العقوبات التي فرضتها سابقا، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي قد أقر حزمته التاسعة من العقوبات ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.وتشمل الحزمة فرض إجراءات إضافية ضد قطاع الطاقة في روسيا، بما في ذلك حظر الاستثمار في صناعة التعدين، وحظر تصدير الطائرات دون طيار إلى روسيا.وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف عرقلة تحقيق أهدافها، إلا أن الكرملين أكد في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي