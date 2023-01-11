عربي
مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 27"
https://sputnikarabic.ae/20230111/الجيش-المالي-يعلن-القضاء-على-7-إرهابيين-ومقتل-3-من-عناصره-في-اشتباكات-وسط-البلاد-1072148564.html
الجيش المالي يعلن القضاء على 7 إرهابيين ومقتل 3 من عناصره في اشتباكات وسط البلاد
الجيش المالي يعلن القضاء على 7 إرهابيين ومقتل 3 من عناصره في اشتباكات وسط البلاد
أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، اليوم الأربعاء، القضاء على 7 إرهابيين، ومقتل 3 من عناصر الجيش وإصابة 5 آخرين، في اشتباكات مع جماعات مسلحة وسط البلاد. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T10:25+0000
2023-01-11T10:25+0000
أخبار مالي
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/15/1060263125_0:0:2329:1310_1920x0_80_0_0_8b36d329e95a0c490328b46cd4d87a1f.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال بيان الجيش المالي: "عناصر من القوات المالية دخلت في عدة اشتباكات عنيفة، يوم الثلاثاء 10 كانون الثاني/يناير، مع جماعات إرهابية مسلحة؛ وذلك بعد تفجير عبوات ناسفة على محور تينيكو – ماسينا".وأضاف البيان: "حصيلة هذه الاشتباكات، من جانب قوات الجيش هي 3 قتلى و5 جرحى و3 مركبات مدمرة؛ ومن جانب العدو تم القضاء على 7 إرهابيين".وبيّن الجيش أنه تم إرسال تعزيزات برية ووسائل مراقبة جوية، إلى منطقة الاشتباكات.وتشهد مالي هجمات إرهابية متكررة؛ حيث تنشط على أراضي البلاد "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش" الإرهابي (تنظيمين محظورين في روسيا).وفي عدة مراحل، اشتبكت هذه الجماعات الإرهابية فيما بينها؛ فضلا عن تنفيذ هجمات ضد القوات المالية والمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20220907/الجيش-المالي-يعلن-تحييد-125-مسلحا-في-عمليات-ميدانية-مختلفة-خلال-الأسبوعين-الماضيين-1067396943.html
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/15/1060263125_0:0:2069:1552_1920x0_80_0_0_ed5ec2fe034c9b74da043b482acee31c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مالي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار مالي, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش المالي يعلن القضاء على 7 إرهابيين ومقتل 3 من عناصره في اشتباكات وسط البلاد

10:25 GMT 11.01.2023
© DAPHNE BENOITعلم مالي
علم مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© DAPHNE BENOIT
تابعنا عبرTelegram
أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، اليوم الأربعاء، القضاء على 7 إرهابيين، ومقتل 3 من عناصر الجيش وإصابة 5 آخرين، في اشتباكات مع جماعات مسلحة وسط البلاد.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيان الجيش المالي: "عناصر من القوات المالية دخلت في عدة اشتباكات عنيفة، يوم الثلاثاء 10 كانون الثاني/يناير، مع جماعات إرهابية مسلحة؛ وذلك بعد تفجير عبوات ناسفة على محور تينيكو – ماسينا".
وأضاف البيان: "حصيلة هذه الاشتباكات، من جانب قوات الجيش هي 3 قتلى و5 جرحى و3 مركبات مدمرة؛ ومن جانب العدو تم القضاء على 7 إرهابيين".
جنود ومواطنون ماليون يتجمعون خارج المقر الخاص لرئيس مالي المستقيل إبراهيم بوبكر كيتا في باماكو الثلاثاء 18 أغسطس آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
الجيش المالي يعلن تحييد 125 مسلحا في عمليات ميدانية مختلفة خلال الأسبوعين الماضيين
7 سبتمبر 2022, 06:47 GMT
وبيّن الجيش أنه تم إرسال تعزيزات برية ووسائل مراقبة جوية، إلى منطقة الاشتباكات.
وتشهد مالي هجمات إرهابية متكررة؛ حيث تنشط على أراضي البلاد "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش" الإرهابي (تنظيمين محظورين في روسيا).
وفي عدة مراحل، اشتبكت هذه الجماعات الإرهابية فيما بينها؛ فضلا عن تنفيذ هجمات ضد القوات المالية والمدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала