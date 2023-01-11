https://sputnikarabic.ae/20230111/الجيش-المالي-يعلن-القضاء-على-7-إرهابيين-ومقتل-3-من-عناصره-في-اشتباكات-وسط-البلاد-1072148564.html
الجيش المالي يعلن القضاء على 7 إرهابيين ومقتل 3 من عناصره في اشتباكات وسط البلاد
الجيش المالي يعلن القضاء على 7 إرهابيين ومقتل 3 من عناصره في اشتباكات وسط البلاد
أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، اليوم الأربعاء، القضاء على 7 إرهابيين، ومقتل 3 من عناصر الجيش وإصابة 5 آخرين، في اشتباكات مع جماعات مسلحة وسط البلاد. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T10:25+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيان الجيش المالي: "عناصر من القوات المالية دخلت في عدة اشتباكات عنيفة، يوم الثلاثاء 10 كانون الثاني/يناير، مع جماعات إرهابية مسلحة؛ وذلك بعد تفجير عبوات ناسفة على محور تينيكو – ماسينا".وأضاف البيان: "حصيلة هذه الاشتباكات، من جانب قوات الجيش هي 3 قتلى و5 جرحى و3 مركبات مدمرة؛ ومن جانب العدو تم القضاء على 7 إرهابيين".وبيّن الجيش أنه تم إرسال تعزيزات برية ووسائل مراقبة جوية، إلى منطقة الاشتباكات.وتشهد مالي هجمات إرهابية متكررة؛ حيث تنشط على أراضي البلاد "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش" الإرهابي (تنظيمين محظورين في روسيا).وفي عدة مراحل، اشتبكت هذه الجماعات الإرهابية فيما بينها؛ فضلا عن تنفيذ هجمات ضد القوات المالية والمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20220907/الجيش-المالي-يعلن-تحييد-125-مسلحا-في-عمليات-ميدانية-مختلفة-خلال-الأسبوعين-الماضيين-1067396943.html
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الجيش المالي يعلن القضاء على 7 إرهابيين ومقتل 3 من عناصره في اشتباكات وسط البلاد
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أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، اليوم الأربعاء، القضاء على 7 إرهابيين، ومقتل 3 من عناصر الجيش وإصابة 5 آخرين، في اشتباكات مع جماعات مسلحة وسط البلاد.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيان الجيش المالي: "عناصر من القوات المالية دخلت في عدة اشتباكات عنيفة
، يوم الثلاثاء 10 كانون الثاني/يناير، مع جماعات إرهابية مسلحة؛ وذلك بعد تفجير عبوات ناسفة على محور تينيكو – ماسينا".
وأضاف البيان: "حصيلة هذه الاشتباكات، من جانب قوات الجيش هي 3 قتلى و5 جرحى و3 مركبات مدمرة؛ ومن جانب العدو تم القضاء على 7 إرهابيين".
وبيّن الجيش أنه تم إرسال تعزيزات
برية ووسائل مراقبة جوية، إلى منطقة الاشتباكات.
وتشهد مالي هجمات إرهابية متكررة؛ حيث تنشط على أراضي البلاد "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش" الإرهابي (تنظيمين محظورين في روسيا).
وفي عدة مراحل، اشتبكت هذه الجماعات الإرهابية فيما بينها؛ فضلا عن تنفيذ هجمات ضد القوات المالية والمدنيين.