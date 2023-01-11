https://sputnikarabic.ae/20230111/الدبابة-التركية-ألتاي-لماذا-تأخر-إطلاق-الإنتاج-الضخم؟-1072159084.html
الدبابة التركية "ألتاي": لماذا تأخر إطلاق الإنتاج الضخم؟
الدبابة التركية "ألتاي": لماذا تأخر إطلاق الإنتاج الضخم؟
شكلت مراسم تسليم مجموعة من المعدات الدفاعية العسكرية الجديدة من طراز "فيرتينا" (العاصفة) للجيش التركية مناسبة مهمة بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T14:36+0000
2023-01-11T14:36+0000
2023-01-11T14:36+0000
العالم
رصد عسكري
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وذكرت مصادر خاصة في وزارة الصناعة الدفاعية التركية لوكالة "سبوتنيك" أن الدبابات الأولى من طراز "ألتاي" التي تم تسليمها للقوات التركية سيتم تجهيزها بمحرك ديزل من كوريا الجنوبية من نوع "Hyundai Doosan DV27K" وناقل حركة من طراز "EST15K" مصنع من قبل "SNT Dynamics"، مضيفة أنه في حال نجحت الاختبارات فيمكن التحدث عن زيادة في الطلب على المحركات الكورية.وكان من المخطط إطلاق الإنتاج التسلسلي لدبابات "ألتاي" خلال عام 2020، ولكن فرض العقوبات على أنقرة عرقل المشروع بعد رفض مجموعة من الشركات الدولية المتخصصة بصناعة المحركات بينها المانية بالتعاقد مع الجانب التركي. تاريخ تطور مشروع "ألتاي" في عام 2007 فازت شركة "Otokar" التركية بمناقصة إنتاج نموذج تجريبي للدبابات ونتيجة لذلك، تم إنتاج نموذج أولي للدبابات بنجاح بمحرك وناقل حركة تم توفيرهما من ألمانيا.وقدمت شركة "Rotem" الكورية الجنوبية التي طورت دبابة "K2 Black Panther" الدعم في عملية إنتاج نموذج "ألتاي" الأولي.كما فازت شركة "BMC" بالمناقصة حيث تم توقيع اتفاقية في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 كانت تنص على إطلاق الإنتاج المتسلسل من الدبابات في عام 2020. ونصت الخطة الاستراتيجية لأعوام 2017-2020 التي نشرتها وزارة الصناعة الدفاعية التركية على اعتماد 15 وحدة من طراز "ألتاي" في عام 2020 وتسليم 20 دبابة إلى القوات المسلحة في عام 2021. ومع ذلك، لم يتحقق هذا الهدف ضمن الإطار الزمني المحدد. صعوبات تشغيل المحركات الكورية الجنوبيةبهذا الصدد، قال الخبير التركي في الصناعة الدفاعية، أنيل شاهين، لوكالة "سبوتنيك" إن الصعوبات التقنية القائمة في تشغيل المحركات الكورية الجنوبية في الوقت الراهن، حيث تستخدم كوريا الجنوبية محركات وناقلات الحركة الألمانية على دباباتها وعملت على تطوير محركات خاصة بها لفترة طويلة، ولكن هناك عددًا من المشكلات الفنية التي تم تحديدها خلال اختبارها والعمل جار حاليا لمعالجة هذه القضايا.وأكد شاهين أن تركيا وكوريا الجنوبية تعملان الآن معًا للقضاء على المشكلات الفنية التي نشأت أثناء دمج التركيب على خزان ألتاي.
https://sputnikarabic.ae/20230111/الرئاسة-التركية-لـسبوتنيك-مزاعم-إرسال-قنابل-عنقودية-إلى-أوكرانيا-مجرد-معلومات-مضللة--1072153555.html
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العالم, رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم
العالم, رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم
الدبابة التركية "ألتاي": لماذا تأخر إطلاق الإنتاج الضخم؟
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شكلت مراسم تسليم مجموعة من المعدات الدفاعية العسكرية الجديدة من طراز "فيرتينا" (العاصفة) للجيش التركية مناسبة مهمة بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإعلان عن الدبابة التركية الجديدة "ألتاي"، التي اعتبرها مشروعا مهما بالنسبة لبلده الذي سيعمل على إنتاج سلسلة منها في عام 2025.
وذكرت مصادر خاصة في وزارة الصناعة الدفاعية التركية لوكالة "سبوتنيك" أن الدبابات الأولى من طراز "ألتاي" التي تم تسليمها للقوات التركية سيتم تجهيزها بمحرك ديزل من كوريا الجنوبية من نوع "Hyundai Doosan DV27K" وناقل حركة من طراز "EST15K" مصنع من قبل "SNT Dynamics"، مضيفة أنه في حال نجحت الاختبارات فيمكن التحدث عن زيادة في الطلب على المحركات الكورية.
وكان من المخطط إطلاق الإنتاج التسلسلي لدبابات "ألتاي" خلال عام 2020، ولكن فرض العقوبات على أنقرة عرقل المشروع بعد رفض مجموعة من الشركات الدولية المتخصصة بصناعة المحركات بينها المانية بالتعاقد مع الجانب التركي.
تاريخ تطور مشروع "ألتاي" في عام 2007
فازت شركة "Otokar" التركية بمناقصة إنتاج نموذج تجريبي للدبابات ونتيجة لذلك، تم إنتاج نموذج أولي للدبابات بنجاح بمحرك وناقل حركة تم توفيرهما من ألمانيا.
وقدمت شركة "Rotem" الكورية الجنوبية التي طورت دبابة "K2 Black Panther" الدعم في عملية إنتاج نموذج "ألتاي" الأولي.
وفي عام 2015، أعلنت هيئة الصناعة الدفاعية التركية عن مناقصة للإنتاج التسلسلي لـ 250 دبابة من طراز "ألتاي" شاركت فيها، بالإضافة إلى الشركة المصنعة للنموذج الأولي كل من "Otokarو" "FNSS" و"BMC".
كما فازت شركة "BMC" بالمناقصة حيث تم توقيع اتفاقية في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 كانت تنص على إطلاق الإنتاج المتسلسل من الدبابات في عام 2020.
ونصت الخطة الاستراتيجية لأعوام 2017-2020 التي نشرتها وزارة الصناعة الدفاعية التركية على اعتماد 15 وحدة من طراز "ألتاي" في عام 2020 وتسليم 20 دبابة إلى القوات المسلحة في عام 2021. ومع ذلك، لم يتحقق هذا الهدف ضمن الإطار الزمني المحدد.
صعوبات تشغيل المحركات الكورية الجنوبية
بهذا الصدد، قال الخبير التركي في الصناعة الدفاعية، أنيل شاهين، لوكالة "سبوتنيك" إن الصعوبات التقنية القائمة في تشغيل المحركات الكورية الجنوبية في الوقت الراهن، حيث تستخدم كوريا الجنوبية محركات وناقلات الحركة الألمانية على دباباتها وعملت على تطوير محركات خاصة بها لفترة طويلة، ولكن هناك عددًا من المشكلات الفنية التي تم تحديدها خلال اختبارها والعمل جار حاليا لمعالجة هذه القضايا.
وأضاف شاهين "كما تعلمون لا تزود ألمانيا تركيا بالمحركات بسبب الحظر الذي تم فرضه في وقت سابق نظرًا لأن خزان "التاي" يشبه خزان "K2 Black Panther" الكوري الجنوبي، لافتا إلى أن الحاجة الضرورية لتركيا لهذه المحركات جعلها تشتريها من كوريا الجنوبية".
وأكد شاهين أن تركيا وكوريا الجنوبية تعملان الآن معًا للقضاء على المشكلات الفنية التي نشأت أثناء دمج التركيب على خزان ألتاي.