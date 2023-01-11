https://sputnikarabic.ae/20230111/الرئاسة-التركية-لـسبوتنيك-مزاعم-إرسال-قنابل-عنقودية-إلى-أوكرانيا-مجرد-معلومات-مضللة--1072153555.html
الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": مزاعم إرسالنا قنابل عنقودية إلى أوكرانيا مجرد "معلومات مضللة"
الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": مزاعم إرسالنا قنابل عنقودية إلى أوكرانيا مجرد "معلومات مضللة"
نفى مصدر تركي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، المزاعم التي تحدثت عنها بعض وكالات الإعلام حول إرسال تركيا قنابل عنقودية إلى الجانب الأوكراني. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T11:56+0000
2023-01-11T11:56+0000
2023-01-11T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال مصدر في الرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك"، إن التقارير حول تسليم ذخائر عنقودية إلى كييف من تركيا "هي معلومات مضللة تقوض جهود السلام".وزعمت الصحيفة أن الذخائر التقليدية المحسنة، الثنائية الغرض والتي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، والتي يحظر على الولايات المتحدة تصديرها بموجب القانون الأمريكي بسبب ارتفاع معدل فشلها، وفّرت لأوكرانيا سلاحا مثيرا للجدل في الصراع مع روسيا في ساحة المعركة.ويمكن أن تستمر القنابل، المصممة لتدمير الدبابات عن طريق الانفجار في ذخائر صغيرة، في ساحة المعركة لسنوات إذا فشلت في الانفجار على الفور، مع تشتت أجزائها لنحو 88 قنبلة صغيرة.وأضاف المصدر: "إن الأمر يظهر كيف أنه حتى مع تقارب تركيا لروسيا في بعض النواحي، أصبحت أنقرة مؤيدا مهما حقا لأوكرانيا عسكريا".وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.اقرأ أيضا: تحرير بلدة بودغورودنوي بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبيةاقرأ أيضا: وكالة يابانية: صاروخ روسي يشكل مصدر قلق حقيقي لواشنطن
https://sputnikarabic.ae/20230111/روسيا-وبيلاروسيا-تعززان-الدفاع-الجوي-لدى-قوات-الاتحاد-1072153127.html
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العالم
الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": مزاعم إرسالنا قنابل عنقودية إلى أوكرانيا مجرد "معلومات مضللة"
11:56 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 12:16 GMT 11.01.2023) تابعنا عبر
نفى مصدر تركي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، المزاعم التي تحدثت عنها بعض وكالات الإعلام حول إرسال تركيا قنابل عنقودية إلى الجانب الأوكراني.
وقال مصدر في الرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك"، إن التقارير حول تسليم ذخائر عنقودية إلى كييف من تركيا "هي معلومات مضللة تقوض جهود السلام".
وذكرت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين حاليين وسابقين، أن تركيا تزود أوكرانيا بقنابل عنقودية أمريكية، تطلق من المدفعية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وزعمت الصحيفة أن الذخائر التقليدية المحسنة، الثنائية الغرض والتي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، والتي يحظر على الولايات المتحدة تصديرها بموجب القانون الأمريكي بسبب ارتفاع معدل فشلها، وفّرت لأوكرانيا سلاحا مثيرا للجدل في الصراع مع روسيا في ساحة المعركة.
ويمكن أن تستمر القنابل، المصممة لتدمير الدبابات عن طريق الانفجار في ذخائر صغيرة، في ساحة المعركة لسنوات إذا فشلت في الانفجار على الفور، مع تشتت أجزائها لنحو 88 قنبلة صغيرة.
وقال مصدر مطّلع على الأمر، رفض الكشف عن هويته، للنشرة الإخبارية الأمريكية: "بعد أن منعت الولايات المتحدة [أوكرانيا] الوصول إلى الذخائر العنقودية، كانت تركيا المكان الوحيد الذي يمكنهم الحصول عليها فيه".
وأضاف المصدر: "إن الأمر يظهر كيف أنه حتى مع تقارب تركيا لروسيا في بعض النواحي، أصبحت أنقرة مؤيدا مهما حقا لأوكرانيا عسكريا".
وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة
في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.