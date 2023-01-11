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السعودية تعتزم إنتاج الوقود النووي باستخدام مواردها المحلية من اليورانيوم
السعودية تعتزم إنتاج الوقود النووي باستخدام مواردها المحلية من اليورانيوم
كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، عن عزم بلاده استخدام مواردها المحلية من اليورانيوم في إنتاج الوقود النووي واستخدامه في... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T14:41+0000
2023-01-11T14:41+0000
السعودية
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وأضاف الوزير أمام مؤتمر لصناعة التعدين في الرياض أن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة.وذكر: "تعتزم المملكة استخدام مواردها الوطنية من اليورانيوم، بما في ذلك (إقامة) مشاريع مشتركة مع الشركاء الراغبين وفقا للالتزامات الدولية ومعايير الشفافية".وأوضح الوزير أن خطة استخدام موارد السعودية من اليورانيوم ستشمل "دورة الوقود النووي الكاملة، بما في ذلك، إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي لاستخدامه على الصعيد الوطني وبالطبع للتصدير".تدير السعودية برنامجا نوويا ناشئا، والذي ترغب في توسيعه ليشمل تخصيب اليورانيوم، وذلك ضمن خططها للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
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السعودية, أخبار العالم الآن, اقتصاد
السعودية, أخبار العالم الآن, اقتصاد

السعودية تعتزم إنتاج الوقود النووي باستخدام مواردها المحلية من اليورانيوم

14:41 GMT 11.01.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورتخزين الوقود النووي الجاف المستهلك في محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022
تخزين الوقود النووي الجاف المستهلك في محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
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كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، عن عزم بلاده استخدام مواردها المحلية من اليورانيوم في إنتاج الوقود النووي واستخدامه في السوق المحلي وتصديره.
وأضاف الوزير أمام مؤتمر لصناعة التعدين في الرياض أن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة.
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وذكر: "تعتزم المملكة استخدام مواردها الوطنية من اليورانيوم، بما في ذلك (إقامة) مشاريع مشتركة مع الشركاء الراغبين وفقا للالتزامات الدولية ومعايير الشفافية".
وأوضح الوزير أن خطة استخدام موارد السعودية من اليورانيوم ستشمل "دورة الوقود النووي الكاملة، بما في ذلك، إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي لاستخدامه على الصعيد الوطني وبالطبع للتصدير".
تدير السعودية برنامجا نوويا ناشئا، والذي ترغب في توسيعه ليشمل تخصيب اليورانيوم، وذلك ضمن خططها للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
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