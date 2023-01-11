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الطيران الفيدرالي الأمريكي يكشف الموعد المتوقع لاستئناف الرحلات
الطيران الفيدرالي الأمريكي يكشف الموعد المتوقع لاستئناف الرحلات
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي أنه من المتوقع استئناف رحلات المغادرة من الولايات المتحدة الساعة 9 صباحًا (الساعة 14 بتوقيت غرينتش). 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T14:04+0000
2023-01-11T14:04+0000
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وأشارت في تغريدة لها عبر "تويتر" إلى إنها "تحرز تقدمًا في استعادة نظام الإشعار بالبعثات الجوية بعد انقطاع الخدمة".وأفادت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، بوقت سابق اليوم الأربعاء، بوقوع عطل تقني تسبب في تأخر الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العمل جار على إصلاح هذا العطل.وذكرت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، عبر تويتر: "نعمل على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية (إشعار من سلطة الطيران لتنبيه الطيارين من الأخطار المحتملة خلال الرحلة)، ونحن نجري عمليات التحقق النهائية ونعمل على إعادة تحميل النظام الآن".ونوّهت بحدوث تأخر في الرحلات الجوية عبر المجال الجوي للولايات المتحدة حتى إصلاح العطل.ومن جانبه أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجه وزارة النقل بفتح تحقيق في ملابسات تعطل الملاحة الجوية في أمريكا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على وقوع هجوم إلكتروني أدى لتعطل نظام الملاحة الجوية بالولايات المتحدة.وذكرت بيير، عبر "تويتر" أنه "تم إطلاع الرئيس بايدن من قبل وزير النقل هذا الصباح على تعطل نظام إدارة الطيران الفيدرالي الأميركي، ووجه الرئيس وزارة النقل بإجراء تحقيق كامل في الأسباب". وأضافت أنه "لا يوجد دليل في هذه المرحلة على وقوع هجوم إلكتروني".
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الطيران الفيدرالي الأمريكي يكشف الموعد المتوقع لاستئناف الرحلات

14:04 GMT 11.01.2023
© AP Photo / Collin Reidمطار كينغستون الدولي في أمريكا
مطار كينغستون الدولي في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Collin Reid
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أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي أنه من المتوقع استئناف رحلات المغادرة من الولايات المتحدة الساعة 9 صباحًا (الساعة 14 بتوقيت غرينتش).
وأشارت في تغريدة لها عبر "تويتر" إلى إنها "تحرز تقدمًا في استعادة نظام الإشعار بالبعثات الجوية بعد انقطاع الخدمة".
وأفادت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، بوقت سابق اليوم الأربعاء، بوقوع عطل تقني تسبب في تأخر الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العمل جار على إصلاح هذا العطل.
وذكرت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، عبر تويتر: "نعمل على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية (إشعار من سلطة الطيران لتنبيه الطيارين من الأخطار المحتملة خلال الرحلة)، ونحن نجري عمليات التحقق النهائية ونعمل على إعادة تحميل النظام الآن".
ونوّهت بحدوث تأخر في الرحلات الجوية عبر المجال الجوي للولايات المتحدة حتى إصلاح العطل.
ومن جانبه أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجه وزارة النقل بفتح تحقيق في ملابسات تعطل الملاحة الجوية في أمريكا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على وقوع هجوم إلكتروني أدى لتعطل نظام الملاحة الجوية بالولايات المتحدة.
وذكرت بيير، عبر "تويتر" أنه "تم إطلاع الرئيس بايدن من قبل وزير النقل هذا الصباح على تعطل نظام إدارة الطيران الفيدرالي الأميركي، ووجه الرئيس وزارة النقل بإجراء تحقيق كامل في الأسباب". وأضافت أنه "لا يوجد دليل في هذه المرحلة على وقوع هجوم إلكتروني".
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