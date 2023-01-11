https://sputnikarabic.ae/20230111/القوات-الأوكرانية-تعترف-بتكبدها-خسائر-فادحة-في-مدينة-أرتيوموفسك-1072155615.html
القوات الأوكرانية تعترف بتكبدها خسائر فادحة في مدينة أرتيوموفسك
القوات الأوكرانية تعترف بتكبدها خسائر فادحة في مدينة أرتيوموفسك
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن أحد قادة القوات الأوكرانية، قوله بأن قوات بلاده تكبدت خسائر فادحة في مدينة أرتيوموفسك (تسمى باخموت في أوكرانيا). 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T12:49+0000
2023-01-11T12:49+0000
2023-01-11T12:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
القوات الروسية
القوات المسلحة الأوكرانية
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ونقلت الصحيفة عن القائد، قوله: "حتى الآن، إذا قارنا خسائرنا بخسائرهم، فالكفة تميل لصالح الروس، إذا استمر هذا، فقد ننتهي".يذكر أن مدينة أرتيموفسك، تقع في جزء تسيطر عليه كييف، من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر هذه المدينة مركز نقل استراتيجي مهم لتزويد تجمع القوات الأوكرانية في دونباس، حيث تمر عبر هذه المدينة شبكة من الطرق والسكك الحديدية، والآن تجري معارك شرسة بهدف فرض السيطرة على أرتيموفسك وسوليدار. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221225/ضابط-عسكري-لـسبوتنيك-كييف-تنقل-المزيد-من-قواتها-إلى-باخموت-بعد-الخسائر-الفادحة-1071563713.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, القوات الروسية, القوات المسلحة الأوكرانية
أخبار أوكرانيا, روسيا, القوات الروسية, القوات المسلحة الأوكرانية
القوات الأوكرانية تعترف بتكبدها خسائر فادحة في مدينة أرتيوموفسك
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن أحد قادة القوات الأوكرانية، قوله بأن قوات بلاده تكبدت خسائر فادحة في مدينة أرتيوموفسك (تسمى باخموت في أوكرانيا).
ونقلت الصحيفة عن القائد، قوله: "حتى الآن، إذا قارنا خسائرنا بخسائرهم، فالكفة تميل لصالح الروس، إذا استمر هذا، فقد ننتهي".
يذكر أن مدينة أرتيموفسك، تقع في جزء تسيطر عليه كييف، من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر هذه المدينة مركز نقل استراتيجي مهم لتزويد تجمع القوات الأوكرانية في دونباس، حيث تمر عبر هذه المدينة شبكة من الطرق والسكك الحديدية، والآن تجري معارك شرسة
بهدف فرض السيطرة على أرتيموفسك وسوليدار.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
25 ديسمبر 2022, 05:09 GMT
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.