https://sputnikarabic.ae/20230111/القوات-الأوكرانية-تعترف-بتكبدها-خسائر-فادحة-في-مدينة-أرتيوموفسك-1072155615.html

القوات الأوكرانية تعترف بتكبدها خسائر فادحة في مدينة أرتيوموفسك

القوات الأوكرانية تعترف بتكبدها خسائر فادحة في مدينة أرتيوموفسك

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن أحد قادة القوات الأوكرانية، قوله بأن قوات بلاده تكبدت خسائر فادحة في مدينة أرتيوموفسك (تسمى باخموت في أوكرانيا). 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T12:49+0000

2023-01-11T12:49+0000

2023-01-11T12:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

القوات الروسية

القوات المسلحة الأوكرانية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064342165_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_38027df6f60d218c2972aa9abab49f7e.jpg

ونقلت الصحيفة عن القائد، قوله: "حتى الآن، إذا قارنا خسائرنا بخسائرهم، فالكفة تميل لصالح الروس، إذا استمر هذا، فقد ننتهي".يذكر أن مدينة أرتيموفسك، تقع في جزء تسيطر عليه كييف، من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر هذه المدينة مركز نقل استراتيجي مهم لتزويد تجمع القوات الأوكرانية في دونباس، حيث تمر عبر هذه المدينة شبكة من الطرق والسكك الحديدية، والآن تجري معارك شرسة بهدف فرض السيطرة على أرتيموفسك وسوليدار. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221225/ضابط-عسكري-لـسبوتنيك-كييف-تنقل-المزيد-من-قواتها-إلى-باخموت-بعد-الخسائر-الفادحة-1071563713.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, القوات الروسية, القوات المسلحة الأوكرانية