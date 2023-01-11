https://sputnikarabic.ae/20230111/الكنيست-يصادق-بالقراءة-الأولى-على-سحب-حق-الجنسية-والمواطنة-من-فلسطينيين-1072163699.html

"الكنيست" يصادق بالقراءة الأولى على سحب حق الجنسية والمواطنة من فلسطينيين

"الكنيست" يصادق بالقراءة الأولى على سحب حق الجنسية والمواطنة من فلسطينيين

صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" اليوم الأربعاء، على 7 مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين بزعم تلقيهم تعويضات من السلطة الفلسطينية... 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T15:05+0000

2023-01-11T15:05+0000

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ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الكنيست صادق على مشاريع قوانين قدمها أعضاء من أحزاب الائتلاف الحاكم، تهدف إلى سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين، وهي المشاريع التي ستحول إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة لإعدادها للقراءة الأولى.وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن أحزاب الليكود والصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت/قوة يهودية" و"يهدوت هتوراة"، من الائتلاف الحاكم، ومعها وحزبين معارضين وهما "يش عتيد/يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد، رئيس الوزراء الأسبق، و"المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، وزير الدفاع الأسبق، قد قدموا هذه المشاريع من أجل تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين.وتشير القوانين الإسرائيلية الجديدة إلى سحب جنسية أو إقامة فلسطيني من القدس المحتلة بدعوى تلقيه رواتب من السلطة الفلسطينية، وهي القوانين التي وافق عليها 71 عضوا مقابل 9 أعضاء عارضوه.وفي سياق متصل، قرر إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أول أمس الاثنين، نقل مروان البرغوثي، زعيم حركة "فتح" و70 أسيرا آخرين إلى سجن نفحة شديد الحراسة.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الوزير بن غفير قد أمر بنقل البرغوثي و70 أسيرا فلسطينيا آخرين من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة" شديد الحراسة.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن هناك حالة من الهلع والقلق تسودان الداخل الفلسطيني، خاصة وأن مروان البرغوثي أحد كبار قادة حركة فتح الفلسطينية.ومن جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن نقل الأسرى "السعين" يأتي ضمن حملة منظمة ضد الأسرى الفلسطينيين من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، حيث سبق أن هدد إيتمار بن غفير باتخاذ إجراءات مشددة ضد الأسرى الفلسطينيين.وأوضحت بدورها، حركة فتح أن نقل الحكومة الإسرائيلية لمروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزيّة للحركة ومعه العشرات من الأسرى الفلسطينيين، يأتي ضمن سياسة ممنهجة تنفذها تل أبيب، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات القمعية لن تكون إلا سهما يرتد إلى الاحتلال ومنظومته".ويذكر أن مروان البرغوثي (65 عاما) أحد الرموز الفلسطينية في الضفة الغربية، وزعيم التنظيم في حركة فتح، وتم اعتقاله وسجنه في العام 2002، بعد قيامه بدور كبير في الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث حكمت عليه الحكومة الإسرائيلية بالسجن 5 مؤبدات.

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