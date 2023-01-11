https://sputnikarabic.ae/20230111/المعارضة-المغربية-تنتقد-ورش-الحماية-التي-تتبناها-الحكومة-تحت-شعار-بناء-الدولة-الاجتماعية-1072152719.html
المعارضة المغربية تنتقد "ورش الحماية" التي تتبناها الحكومة تحت شعار بناء الدولة الاجتماعية
المعارضة المغربية تنتقد "ورش الحماية" التي تتبناها الحكومة تحت شعار بناء الدولة الاجتماعية
انتقدت مجموعات من المعارضة المغربية شعار بناء الدولة الاجتماعية الذي ترفعه الحكومة وورش الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T11:44+0000
2023-01-11T11:44+0000
2023-01-11T11:44+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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ويقول يوسف أيذي، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، إن هناك افتقار لتصور واضح بشأن مفهوم الدولة الاجتماعية، حسبما ذكر موقع "هيسبريس" المغربي، اليوم الأربعاء.وتابع أيذي: "نحن مطالبون بإنزال الدولة الاجتماعية على أرض الواقع بناء على أسس علمية حتى يمكن إنجاحها"، مضيفًا: "المغرب يمر بمرحلة فارقة في تاريخه فيما يتعلق بالأولويات الاجتماعية".وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين أن هناك غياب لسياسة التضامن الحكومي التي من المفترض وجودها في عدد من الملفات"، مشيرًا إلى أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية يتطلب تسويقها للمواطنين.ولفت الموقع إلى قول نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن تطبيق فكر هذه الورش على أرض الواقع سيكون له آثار إيجابية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.وأوضح الموقع أن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، رد على تلك الانتقادات، مؤكدًا أن تلك الورش ليست حزبية أو سياسية وإنما هي ورش ملكية تمثل محط إجماع وطني تنال إجماع جميع المغاربة، على حد وصفه.سيستفيد من المشروع الملكي الفلاحون والحرفيون في الصناعات التقليدية والتجار، إضافة إلى المهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الذين يخضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المحاسبة أو لنظام المقاول الذاتي.
https://sputnikarabic.ae/20220608/14-مليون-استفادوا-منه-رئيس-الحكومة-المغربية-يكشف-حصيلة-برنامج-تقليص-الفوارق-الاجتماعية-1063289400.html
https://sputnikarabic.ae/20220729/خبير-مغربي-تداعيات-اقتصادية-واجتماعية-غير-محسوبة-العواقب-تنعكس-على-الاقتصاد-المغربي-1065758444.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
المعارضة المغربية تنتقد "ورش الحماية" التي تتبناها الحكومة تحت شعار بناء الدولة الاجتماعية
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انتقدت مجموعات من المعارضة المغربية شعار بناء الدولة الاجتماعية الذي ترفعه الحكومة وورش الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها.
ويقول يوسف أيذي، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، إن هناك افتقار لتصور واضح بشأن مفهوم الدولة الاجتماعية، حسبما ذكر موقع
"هيسبريس" المغربي، اليوم الأربعاء.
وتابع أيذي: "نحن مطالبون بإنزال الدولة الاجتماعية
على أرض الواقع بناء على أسس علمية حتى يمكن إنجاحها"، مضيفًا: "المغرب يمر بمرحلة فارقة في تاريخه فيما يتعلق بالأولويات الاجتماعية".
وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين أن هناك غياب لسياسة التضامن الحكومي
التي من المفترض وجودها في عدد من الملفات"، مشيرًا إلى أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية يتطلب تسويقها للمواطنين.
ولفت الموقع إلى قول نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن تطبيق فكر هذه الورش على أرض الواقع سيكون له آثار إيجابية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأوضح الموقع أن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، رد على تلك الانتقادات، مؤكدًا أن تلك الورش ليست حزبية أو سياسية وإنما هي ورش ملكية تمثل محط إجماع وطني
تنال إجماع جميع المغاربة، على حد وصفه.
سيستفيد من المشروع الملكي الفلاحون والحرفيون في الصناعات التقليدية والتجار، إضافة إلى المهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الذين يخضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المحاسبة أو لنظام المقاول الذاتي.