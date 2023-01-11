https://sputnikarabic.ae/20230111/الهند-واليابان-تجريان-مناورات-جوية-مشتركة-1072154584.html
الهند واليابان تجريان مناورات جوية مشتركة
الهند واليابان تجريان مناورات جوية مشتركة
تستعد الهند واليابان لإطلاق مناورات جوية مشتركة خلال الشهر الجاري، بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو، وهي أول مناورات من هذا النوع بين البلدين. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T12:34+0000
2023-01-11T12:34+0000
2023-01-11T12:34+0000
رصد عسكري
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وقالت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" إنه من المقرر انطلاق المناورات خلال الفترة من 16 حتى 26 يناير/ كانون الثاني الجاري.ولفتت الهيئة، في خبر عن المناورات، إلى مجموعة طائرات حربية هندية وصلت إلى اليابان، يوم الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في المناورات.وذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية أن الهند أرسلت أيضا طائرات نقل عسكري وطائرات تزود بالوقود في الجو مع مقاتلاتها التي وصلت إلى اليابان.ولفتت المجلة إلى أن طائرات النقل العسكري الهندية طراز "سي – 17" (غلوب ماستر) نقلت الجنود والمهمات العسكرية الأخرى، بينما تقوم طائرات التزود بالوقود من طراز "إيل – 78" بإعادة تزويد المقاتلات الحربية بالوقود في الجو خلال رحلتها الجوية التي شهدت توقفا في تايلاند والفلبين قبل وصولها إلى اليابان.
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https://sputnikarabic.ae/20220904/هل-تنطلق-في-2035؟-معلومات-عن-المقاتلة-اليابانية-إف--إكس-1067259950.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, أخبار اليابان
رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, أخبار اليابان
الهند واليابان تجريان مناورات جوية مشتركة
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تستعد الهند واليابان لإطلاق مناورات جوية مشتركة خلال الشهر الجاري، بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو، وهي أول مناورات من هذا النوع بين البلدين.
وقالت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" إنه من المقرر انطلاق المناورات خلال الفترة من 16 حتى 26 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ولفتت الهيئة، في خبر عن المناورات
، إلى مجموعة طائرات حربية هندية وصلت إلى اليابان، يوم الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في المناورات.
وذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية أن الهند أرسلت أيضا طائرات نقل عسكري وطائرات تزود بالوقود في الجو مع مقاتلاتها
التي وصلت إلى اليابان.
ولفتت المجلة إلى أن طائرات النقل العسكري الهندية طراز "سي – 17" (غلوب ماستر) نقلت الجنود والمهمات العسكرية الأخرى، بينما تقوم طائرات التزود بالوقود من طراز "إيل – 78" بإعادة تزويد المقاتلات الحربية بالوقود في الجو خلال رحلتها الجوية التي شهدت توقفا في تايلاند والفلبين قبل وصولها إلى اليابان
.