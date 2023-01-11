https://sputnikarabic.ae/20230111/الهند-واليابان-تجريان-مناورات-جوية-مشتركة-1072154584.html

الهند واليابان تجريان مناورات جوية مشتركة

الهند واليابان تجريان مناورات جوية مشتركة

تستعد الهند واليابان لإطلاق مناورات جوية مشتركة خلال الشهر الجاري، بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو، وهي أول مناورات من هذا النوع بين البلدين. 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T12:34+0000

2023-01-11T12:34+0000

2023-01-11T12:34+0000

رصد عسكري

أخبار الهند اليوم

أخبار اليابان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0b/1072154801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcd5e4b6855028b4c41ce27e96e30efd.jpg

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" إنه من المقرر انطلاق المناورات خلال الفترة من 16 حتى 26 يناير/ كانون الثاني الجاري.ولفتت الهيئة، في خبر عن المناورات، إلى مجموعة طائرات حربية هندية وصلت إلى اليابان، يوم الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في المناورات.وذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية أن الهند أرسلت أيضا طائرات نقل عسكري وطائرات تزود بالوقود في الجو مع مقاتلاتها التي وصلت إلى اليابان.ولفتت المجلة إلى أن طائرات النقل العسكري الهندية طراز "سي – 17" (غلوب ماستر) نقلت الجنود والمهمات العسكرية الأخرى، بينما تقوم طائرات التزود بالوقود من طراز "إيل – 78" بإعادة تزويد المقاتلات الحربية بالوقود في الجو خلال رحلتها الجوية التي شهدت توقفا في تايلاند والفلبين قبل وصولها إلى اليابان.

https://sputnikarabic.ae/20230101/ما-هي-القدرات-النووية-للهند-وباكستان-1071819629.html

https://sputnikarabic.ae/20220904/هل-تنطلق-في-2035؟-معلومات-عن-المقاتلة-اليابانية-إف--إكس-1067259950.html

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, أخبار اليابان