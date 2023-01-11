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بايدن يوجه بفتح تحقيق في ملابسات تعطل الملاحة الجوية في أمريكا
بايدن يوجه بفتح تحقيق في ملابسات تعطل الملاحة الجوية في أمريكا
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجه وزارة النقل بفتح تحقيق في ملابسات تعطل الملاحة الجوية في أمريكا. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T13:00+0000
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بايدن يوجه بفتح تحقيق في ملابسات تعطل الملاحة الجوية في أمريكا

13:00 GMT 11.01.2023
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجه وزارة النقل بفتح تحقيق في ملابسات تعطل الملاحة الجوية في أمريكا.
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