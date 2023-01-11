https://sputnikarabic.ae/20230111/بايدن-يوجه-بفتح-تحقيق-في-ملابسات-تعطل-الملاحة-الجوية-في-أمريكا-1072156187.html
بايدن يوجه بفتح تحقيق في ملابسات تعطل الملاحة الجوية في أمريكا
بايدن يوجه بفتح تحقيق في ملابسات تعطل الملاحة الجوية في أمريكا
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجه وزارة النقل بفتح تحقيق في ملابسات تعطل الملاحة الجوية في أمريكا. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T13:00+0000
2023-01-11T13:00+0000
2023-01-11T13:00+0000
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العالم
بايدن يوجه بفتح تحقيق في ملابسات تعطل الملاحة الجوية في أمريكا
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجه وزارة النقل بفتح تحقيق في ملابسات تعطل الملاحة الجوية في أمريكا.