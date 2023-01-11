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https://sputnikarabic.ae/20230111/بريطانيا-والسعودية-تتفقان-على-زيادة-التعاون-في-مجال-المعادن-الاستراتيجية-1072169086.html
بريطانيا والسعودية تتفقان على زيادة التعاون في مجال المعادن الاستراتيجية
بريطانيا والسعودية تتفقان على زيادة التعاون في مجال المعادن الاستراتيجية
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة والسعودية اتفقتا على تكثيف تعاونهما في مجال المعادن الاستراتيجية بما في ذلك الجرافيت والليثيوم... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T16:50+0000
2023-01-11T16:50+0000
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سبوتنيك. تم التوصل إلى الاتفاق خلال زيارة وزير الأعمال البريطاني جرانت شابس إلى الرياض، حيث شارك في منتدى "معادن المستقبل".وتمهد هذه الشراكة الطريق أمام بريطانيا والسعودية للعمل معا على تنويع مصادر المعادن الهامة، من خلال الاستثمار السعودي في قطاعي التمويل التصنيعي والتعدين الرائدين في المملكة المتحدة، وكذلك إتاحة الفرص الجديدة لشركات التعدين البريطانية للقيام بأعمال تجارية في السعودية.وأوضحت الحكومة البريطانية، أن البلدين تعهدا بالعمل بشكل مشترك على إضفاء الطابع الرسمي على التعاون المتزايد في الأشهر المقبلة، في محاولة لضمان أن سلاسل التوريد المعدنية الهامة في المملكة المتحدة لا تعتمد فقط على دولة واحدة، حيث تهيمن الصين حاليا على السوق.وشدد البيان البريطاني على أن الشراكة بين البلدين تهدف إلى تعزيز الاستثمار السعودي في قطاع التعدين في المملكة المتحدة وخلق المزيد من الفرص للشركات البريطانية للعمل في المملكة العربية السعودية.
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العالم العربي, السعودية, بريطانيا, أخبار العالم الآن
العالم العربي, السعودية, بريطانيا, أخبار العالم الآن

بريطانيا والسعودية تتفقان على زيادة التعاون في مجال المعادن الاستراتيجية

16:50 GMT 11.01.2023
© Photo / MISISتصميم أدمغة لأفران صهر المعادن
تصميم أدمغة لأفران صهر المعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Photo / MISIS
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة والسعودية اتفقتا على تكثيف تعاونهما في مجال المعادن الاستراتيجية بما في ذلك الجرافيت والليثيوم كجزء من استراتيجية المملكة المتحدة لضمان أمن الإمدادات المعدنية.
سبوتنيك. تم التوصل إلى الاتفاق خلال زيارة وزير الأعمال البريطاني جرانت شابس إلى الرياض، حيث شارك في منتدى "معادن المستقبل".
وتمهد هذه الشراكة الطريق أمام بريطانيا والسعودية للعمل معا على تنويع مصادر المعادن الهامة، من خلال الاستثمار السعودي في قطاعي التمويل التصنيعي والتعدين الرائدين في المملكة المتحدة، وكذلك إتاحة الفرص الجديدة لشركات التعدين البريطانية للقيام بأعمال تجارية في السعودية.
وأوضحت الحكومة البريطانية، أن البلدين تعهدا بالعمل بشكل مشترك على إضفاء الطابع الرسمي على التعاون المتزايد في الأشهر المقبلة، في محاولة لضمان أن سلاسل التوريد المعدنية الهامة في المملكة المتحدة لا تعتمد فقط على دولة واحدة، حيث تهيمن الصين حاليا على السوق.
وشدد البيان البريطاني على أن الشراكة بين البلدين تهدف إلى تعزيز الاستثمار السعودي في قطاع التعدين في المملكة المتحدة وخلق المزيد من الفرص للشركات البريطانية للعمل في المملكة العربية السعودية.
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