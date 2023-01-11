https://sputnikarabic.ae/20230111/بيسكوف-روسيا-مستعدة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-وتحقيق-أهدافها-عبر-المفاوضات-والطرق-السلمية-1072147662.html
بيسكوف: روسيا مستعدة لحل الأزمة الأوكرانية وتحقيق أهدافها عبر المفاوضات والطرق السلمية
بيسكوف: روسيا مستعدة لحل الأزمة الأوكرانية وتحقيق أهدافها عبر المفاوضات والطرق السلمية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا على استعداد لحل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات وتحقيق الأهداف سلميا، مؤكدًا أن هذا هو... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T10:16+0000
2023-01-11T10:16+0000
2023-01-11T10:16+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062725211_0:145:3042:1856_1920x0_80_0_0_16e0ec93cd300db360159587213fe054.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "لطالما كانت روسيا مستعدة لحل المشاكل من خلال المفاوضات، وقد قال الرئيس بوتين مرارًا وتكرارًا إننا لا نزال على استعداد للقيام بذلك ولا شك في أن تحقيق أهدافنا بالطرق السلمية والسياسية والدبلوماسية هو الخيار المفضل. ولكن في الظروف التي تحظر فيها قوانين أوكرانيا على رئيس أوكرانيا إجراء أي اتصالات معنا أو إجراء أي حوار معنا، وفي ظل أنه من الواضح أن الغربيين لا يميلون إلى السماح لكييف بأي مرونة في هذا الشأن، لا يمكننا الحديث عن أي آفاق حاليا".وفي سياق آخر، اعتبر بيسكوف أن غضب الدول الغربية فيما يتعلق بالفساد في أوكرانيا بعد ضخ الأموال هناك يتزايد. وأضاف بالقول: "بينما نرى أن دول ما يسمى بالغرب الجماعي، أي الدول الأعضاء في الحلف بقيادة الولايات المتحدة تؤكد استعدادها لمواصلة تخصيص الأموال وضخ الأسلحة لأوكرانيا نشهد بعض المشاكل مع المجمع الصناعي العسكري لهذه البلدان مع استنفاد مخزوناتها من الأسلحة والذخيرة"، معتبرًٍا أنه بالرغم من كل الصعوبات سيستمرون في ضخ الأسلحة والأموال إلى أوكرانيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062725211_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_33ae3a8acbd49704df83446f9907a62f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف: روسيا مستعدة لحل الأزمة الأوكرانية وتحقيق أهدافها عبر المفاوضات والطرق السلمية
تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا على استعداد لحل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات وتحقيق الأهداف سلميا، مؤكدًا أن هذا هو الخيار الأفضل.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لطالما كانت روسيا مستعدة لحل المشاكل من خلال المفاوضات، وقد قال الرئيس بوتين مرارًا وتكرارًا إننا لا نزال على استعداد للقيام بذلك ولا شك في أن تحقيق أهدافنا بالطرق السلمية والسياسية والدبلوماسية هو الخيار المفضل. ولكن في الظروف التي تحظر فيها قوانين أوكرانيا على رئيس أوكرانيا إجراء أي اتصالات معنا أو إجراء أي حوار معنا، وفي ظل أنه من الواضح أن الغربيين لا يميلون إلى السماح لكييف بأي مرونة في هذا الشأن، لا يمكننا الحديث عن أي آفاق حاليا".
وفي سياق آخر، اعتبر بيسكوف أن غضب الدول الغربية فيما يتعلق بالفساد في أوكرانيا بعد ضخ الأموال هناك يتزايد.
وأضاف بالقول: "بينما نرى أن دول ما يسمى بالغرب الجماعي، أي الدول الأعضاء في الحلف بقيادة الولايات المتحدة تؤكد استعدادها لمواصلة تخصيص الأموال وضخ الأسلحة لأوكرانيا نشهد بعض المشاكل مع المجمع الصناعي العسكري لهذه البلدان مع استنفاد مخزوناتها من الأسلحة والذخيرة"، معتبرًٍا أنه بالرغم من كل الصعوبات سيستمرون في ضخ الأسلحة والأموال إلى أوكرانيا".