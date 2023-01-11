https://sputnikarabic.ae/20230111/بيسكوف-روسيا-مستعدة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-وتحقيق-أهدافها-عبر-المفاوضات-والطرق-السلمية-1072147662.html

بيسكوف: روسيا مستعدة لحل الأزمة الأوكرانية وتحقيق أهدافها عبر المفاوضات والطرق السلمية

بيسكوف: روسيا مستعدة لحل الأزمة الأوكرانية وتحقيق أهدافها عبر المفاوضات والطرق السلمية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا على استعداد لحل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات وتحقيق الأهداف سلميا، مؤكدًا أن هذا هو... 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T10:16+0000

2023-01-11T10:16+0000

2023-01-11T10:16+0000

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين: "لطالما كانت روسيا مستعدة لحل المشاكل من خلال المفاوضات، وقد قال الرئيس بوتين مرارًا وتكرارًا إننا لا نزال على استعداد للقيام بذلك ولا شك في أن تحقيق أهدافنا بالطرق السلمية والسياسية والدبلوماسية هو الخيار المفضل. ولكن في الظروف التي تحظر فيها قوانين أوكرانيا على رئيس أوكرانيا إجراء أي اتصالات معنا أو إجراء أي حوار معنا، وفي ظل أنه من الواضح أن الغربيين لا يميلون إلى السماح لكييف بأي مرونة في هذا الشأن، لا يمكننا الحديث عن أي آفاق حاليا".وفي سياق آخر، اعتبر بيسكوف أن غضب الدول الغربية فيما يتعلق بالفساد في أوكرانيا بعد ضخ الأموال هناك يتزايد. وأضاف بالقول: "بينما نرى أن دول ما يسمى بالغرب الجماعي، أي الدول الأعضاء في الحلف بقيادة الولايات المتحدة تؤكد استعدادها لمواصلة تخصيص الأموال وضخ الأسلحة لأوكرانيا نشهد بعض المشاكل مع المجمع الصناعي العسكري لهذه البلدان مع استنفاد مخزوناتها من الأسلحة والذخيرة"، معتبرًٍا أنه بالرغم من كل الصعوبات سيستمرون في ضخ الأسلحة والأموال إلى أوكرانيا".

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