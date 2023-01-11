https://sputnikarabic.ae/20230111/حركة-الطيران-الأمريكي-تعود-لطبيعتها-تدريجيا-1072160689.html
حركة الطيران الأمريكي تعود لطبيعتها تدريجيا
حركة الطيران الأمريكي تعود لطبيعتها تدريجيا
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرحلات الجوية الأمريكية، عادت إلى طبيعتها تدريجيا بعد أن توقفت في جميع أنحاء البلاد بسبب عطل في... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T14:33+0000
2023-01-11T14:33+0000
2023-01-11T14:33+0000
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سبوتنيك. وقالت إدارة الطيران في بيان لها: "استؤنفت عمليات الحركة الجوية العادية تدريجيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد التوقف الليلي لنظام NOTAM الذي يوفر معلومات السلامة لأطقم الرحلات الجوية، كما تم رفع التوقف الأرضي، وما زلنا نبحث في سبب المشكلة الأولية".وفي وقت سابق، قالت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، عبر تويتر: "نعمل على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية (إشعار من سلطة الطيران لتنبيه الطيارين من الأخطار المحتملة خلال الرحلة)، ونحن نجري عمليات التحقق النهائية ونعمل على إعادة تحميل النظام الآن".ونوّهت بحدوث تأخر في الرحلات الجوية عبر المجال الجوي للولايات المتحدة حتى إصلاح العطل.ومن جانبه أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجه وزارة النقل بفتح تحقيق في ملابسات تعطل الملاحة الجوية في أمريكا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على وقوع هجوم إلكتروني أدى لتعطل نظام الملاحة الجوية بالولايات المتحدة.
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
حركة الطيران الأمريكي تعود لطبيعتها تدريجيا
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أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرحلات الجوية الأمريكية، عادت إلى طبيعتها تدريجيا بعد أن توقفت في جميع أنحاء البلاد بسبب عطل في نظام "NOTAM" (نظام إشعار المهام الجوية).
سبوتنيك. وقالت إدارة الطيران في بيان لها: "استؤنفت عمليات الحركة الجوية العادية تدريجيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد التوقف الليلي لنظام NOTAM الذي يوفر معلومات السلامة لأطقم الرحلات الجوية، كما تم رفع التوقف الأرضي، وما زلنا نبحث في سبب المشكلة الأولية".
وفي وقت سابق، قالت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي
، عبر تويتر: "نعمل على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية (إشعار من سلطة الطيران لتنبيه الطيارين من الأخطار المحتملة خلال الرحلة)، ونحن نجري عمليات التحقق النهائية ونعمل على إعادة تحميل النظام الآن".
ونوّهت بحدوث تأخر في الرحلات الجوية عبر المجال الجوي للولايات المتحدة حتى إصلاح العطل.
ومن جانبه أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجه وزارة النقل بفتح تحقيق في ملابسات تعطل الملاحة الجوية في أمريكا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على وقوع هجوم إلكتروني أدى لتعطل نظام الملاحة الجوية بالولايات المتحدة.