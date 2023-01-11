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https://sputnikarabic.ae/20230111/حكيمي-يهز-القصر-الكبير-1072151456.html
حكيمي "يهز" القصر الكبير
حكيمي "يهز" القصر الكبير
نظمت مدينة القصر الكبير في المغرب حفل استقبال على شرف اللاعب أشرف حكيمي، الذي شارك برفقة منتخب بلاده في مونديال قطر 2022. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
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وتم الاحتفاء بالنجم المغربي، الذي حضر مصحوبا بأفراد من عائلته.وجرى بمناسبة هذه الاحتفالية، إطلاق اسم "أشرف حكيمي" على أحد ملاعب كرة القدم المشيدة في المدينة، التي تنحدر منها والدة نجم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ونادي باريس سان جرمان الفرنسي.
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حكيمي "يهز" القصر الكبير

11:17 GMT 11.01.2023
© AFP 2022 / GEOFFROY VAN DER HASSELTأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان
أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AFP 2022 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
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نظمت مدينة القصر الكبير في المغرب حفل استقبال على شرف اللاعب أشرف حكيمي، الذي شارك برفقة منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.
وتم الاحتفاء بالنجم المغربي، الذي حضر مصحوبا بأفراد من عائلته.
وجرى بمناسبة هذه الاحتفالية، إطلاق اسم "أشرف حكيمي" على أحد ملاعب كرة القدم المشيدة في المدينة، التي تنحدر منها والدة نجم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ونادي باريس سان جرمان الفرنسي.
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