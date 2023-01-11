https://sputnikarabic.ae/20230111/حكيمي-يهز-القصر-الكبير-1072151456.html
حكيمي "يهز" القصر الكبير
حكيمي "يهز" القصر الكبير
نظمت مدينة القصر الكبير في المغرب حفل استقبال على شرف اللاعب أشرف حكيمي، الذي شارك برفقة منتخب بلاده في مونديال قطر 2022. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T11:17+0000
2023-01-11T11:17+0000
2023-01-11T11:17+0000
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وتم الاحتفاء بالنجم المغربي، الذي حضر مصحوبا بأفراد من عائلته.وجرى بمناسبة هذه الاحتفالية، إطلاق اسم "أشرف حكيمي" على أحد ملاعب كرة القدم المشيدة في المدينة، التي تنحدر منها والدة نجم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ونادي باريس سان جرمان الفرنسي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حكيمي "يهز" القصر الكبير
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نظمت مدينة القصر الكبير في المغرب حفل استقبال على شرف اللاعب أشرف حكيمي، الذي شارك برفقة منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.
وتم الاحتفاء بالنجم المغربي، الذي حضر مصحوبا بأفراد من عائلته.
وجرى بمناسبة هذه الاحتفالية، إطلاق اسم "أشرف حكيمي" على أحد ملاعب كرة القدم المشيدة في المدينة، التي تنحدر منها والدة نجم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ونادي باريس سان جرمان الفرنسي.