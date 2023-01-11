https://sputnikarabic.ae/20230111/حل-اللغز-الأخير-لإعادة-البصر-ومعالجة-ضعفه-بمساعدة-داء-الكلب--1072148996.html

حل "اللغز الأخير" لإعادة البصر ومعالجة ضعفه بمساعدة "داء الكلب"

حل "اللغز الأخير" لإعادة البصر ومعالجة ضعفه بمساعدة "داء الكلب"

حقق علماء من جامعة ويسكونسن ماديسون في أمريكا إنجازا طبيا كبيرا من شأنه أن يسهم في إعادة البصر مستقبلا للكثيرين ممن يعانون من ضعف النظر أو فقدان البصر. 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T10:58+0000

2023-01-11T10:58+0000

2023-01-11T10:58+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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واستطاع العلماء جعل خلايا العين الحساسة جدا للضوء التي نمت في المختبر تقوم بإعادة الاتصال بعد انفصالها، وهي خطوة مهمة جدا لعملية زرع هذه الخلايا لدى المرضى.وتتحد هذه الخلايا المستقبلة للضوء مع الخلايا الأخرى لتشكيل الشبكية في العين، وهي طبقة رقيقة من الأنسجة تقع في الجزء الخلفي من العين مسؤولة عن تحويل الأطوال الموجية للضوء إلى إشارات يفسرها الدماغ على أنها رؤية.وكان هدف العلماء في بداية الأمر هو زراعة خلايا شبكية خارج الجسم واستخدامها لاستبدال الأنسجة الميتة أو المختلة وظيفيا داخل العين.تحويل خلايا بشرية إلى خلايا شبكيةوفي عام 2014، أنتج الباحثون عضيات (مجموعات خلوية منظمة ذاتيًا في أشكال ثلاثية الأبعاد في المختبر) تشبه شكل ووظيفة شبكية العين الحقيقية.واستطاع العلماء تحقيق هذا الإنجاز عن طريق إعادة برمجة خلايا الجلد البشرية لتعمل كخلايا جذعية، والتي تم تشجيعها بعد ذلك على التطور إلى عدة أنواع من خلايا الشبكية.حل "آخر قطعة من اللغز"وفي العام الماضي، نشر الفريق نفسه دراسات تظهر أن خلايا الشبكية المزروعة في المختبر يمكن أن تستجيب لأطوال موجية مختلفة ولشدة الضوء، بالإضافة إلى التواصل مع الخلايا المجاورة لإجراء اتصالات.اقرأ أيضا: يعمل كـ "منصة مراقبة"... علماء يكتشفون جزءا جديدا من دماغ الإنسانونقلت مجلة "sciencealert" العلمية عن الباحث الرئيسي في الدراسة طبيب العيون ديفيد غام، قوله إن هذه الدراسة الجديدة هي "آخر قطعة من اللغز".وتعتمد هذه الوظيفة على قدرة الخلايا على الاتصال بعضها ببعض باستخدام امتدادات (وصلات) تسمى المحاور، مع صندوق إشارة كيميائي يسمى المشبك الذي يشكل تقاطعًا."داء الكلب" ساعد في حل معضلة الاتصالولضمان إجراء اتصالات العمل بين الخلايا، قام الفريق بسحب مجموعات من خلايا الشبكية وتفريقها عن بعضها وراقبها أثناء عملية إعادة الاتصال.وثم تمت إضافة فيروس "داء الكلب"، والذي شوهد ينتقل بين خلايا الشبكية على مدار أسبوع، مما يشير إلى أنه قد تم بالفعل إجراء اتصالات متشابكة بين الخلايا.وعن طريق استخدام عدوى فيروس داء الكلب المعدل وراثيا والذي ينتقل بين الخلايا، استطاع الباحثون اختبار قدرة الخلايا على الاتصال المشابك العصبية التي تربط أزواجا من خلايا الشبكية المشتقة من الخلايا الجذعية البشرية المتعددة القدرات.اقرأ أيضا: بناء وجه "جمجمة أريحا" من عصور ما قبل التاريخ... صور وفيديونتائج مثيرة قد تنهي بعض أمراض العين وكشف التحليل الإضافي بحسب البحث الذي نشر في مجلة " PNAS" أن أنواع الخلايا الأكثر شيوعًا في تكوين المشابك كانت المستقبلات الضوئية، والتي يتم تمييزها عادةً على أنها قضبان ومخاريط.ووجد العلماء أيضا دليلا على وجود أنواع من الخلايا تسمى خلايا العقدة الشبكية التي تشكل نقاط الاشتباك العصبي. قد يكون استبدال هذه الخلايا في العين مفيدًا في علاج الاضطرابات مثل الجلوكوما، حيث يتلف العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ.

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