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https://sputnikarabic.ae/20230111/رئيس-بوليفيا-السابق-الولايات-المتحدة-تدبر-انقلابات-في-دول-أمريكا-اللاتينية-1072141696.html
رئيس بوليفيا السابق: الولايات المتحدة تدبر انقلابات في دول أمريكا اللاتينية
رئيس بوليفيا السابق: الولايات المتحدة تدبر انقلابات في دول أمريكا اللاتينية
اتهم رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، الولايات المتحدة بتدبير الانقلابات في أمريكا اللاتينية، منها: في البرازيل والبيرو والأرجنتين، معتبرًا أن واشنطن بدأت... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T04:52+0000
2023-01-11T04:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا
ب ي د
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مونتيفيديو - سبوتنيك. وقال موراليس في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "السياسات الأمريكية تفشل، وعندما تتدهور الإمبراطورية تلجأ إلى العنف، وعندما تفقد الهيمنة تلجأ إلى السلاح والرصاص".واتهم موراليس الولايات المتحدة بأنها تقف وراء "الانقلاب القضائي ضد (نائبة الرئيس الأرجنتيني) كريستينا كيرشنر، في الشهر الماضي، ولاحقًا الانقلاب من قبل الكونغرس في بيرو، ومحاولة الانقلاب في البرازيل بأسلوب دونالد ترامب".يذكر أن إيفو موراليس تنحى عن منصبه تحت ضغط العسكريين في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية.ومنذ عام 1898، تتدخل واشنطن في شؤون دول أمريكا اللاتينية، إذ تعتبرها حديقتها الخلفية، كما تمتد يدها إلى آسيا وبلدان الشرق الأوسط.وحصدت الانقلابات المدعومة أمريكيًا أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء ، بسبب الفوضى التي تشهدها الدول التي تستهدفها واشنطن.
https://sputnikarabic.ae/20230108/وزير-خارجية-بوليفيا-الأسبق-النموذج-السياسي-الأمريكي-الحالي-عفا-عليه-الزمن-1072037517.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا, ب ي د
الولايات المتحدة الأمريكية, تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا, ب ي د

رئيس بوليفيا السابق: الولايات المتحدة تدبر انقلابات في دول أمريكا اللاتينية

04:52 GMT 11.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenkoعناصر الشرطة تغلق الطريق على أنصار الرئيس السابق يفو موراليس بالقرب من مبنى الكونغرس في لاباز، بوليفيا 12 نوفمبر 2019
عناصر الشرطة تغلق الطريق على أنصار الرئيس السابق يفو موراليس بالقرب من مبنى الكونغرس في لاباز، بوليفيا 12 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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اتهم رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، الولايات المتحدة بتدبير الانقلابات في أمريكا اللاتينية، منها: في البرازيل والبيرو والأرجنتين، معتبرًا أن واشنطن بدأت "تفقد هيمنتها" في المنطقة.
مونتيفيديو - سبوتنيك. وقال موراليس في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "السياسات الأمريكية تفشل، وعندما تتدهور الإمبراطورية تلجأ إلى العنف، وعندما تفقد الهيمنة تلجأ إلى السلاح والرصاص".
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واتهم موراليس الولايات المتحدة بأنها تقف وراء "الانقلاب القضائي ضد (نائبة الرئيس الأرجنتيني) كريستينا كيرشنر، في الشهر الماضي، ولاحقًا الانقلاب من قبل الكونغرس في بيرو، ومحاولة الانقلاب في البرازيل بأسلوب دونالد ترامب".
يذكر أن إيفو موراليس تنحى عن منصبه تحت ضغط العسكريين في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية.
ومنذ عام 1898، تتدخل واشنطن في شؤون دول أمريكا اللاتينية، إذ تعتبرها حديقتها الخلفية، كما تمتد يدها إلى آسيا وبلدان الشرق الأوسط.
وحصدت الانقلابات المدعومة أمريكيًا أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء ، بسبب الفوضى التي تشهدها الدول التي تستهدفها واشنطن.
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