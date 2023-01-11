https://sputnikarabic.ae/20230111/رئيس-تحالف-الفتح-أمريكا-تستخدم-الدولار-كسلاح-لتجويع-الشعوب-1072168435.html
رئيس تحالف الفتح: أمريكا تستخدم الدولار كسلاح لتجويع الشعوب
رئيس تحالف الفتح: أمريكا تستخدم الدولار كسلاح لتجويع الشعوب
صرح رئيس تحالف "الفتح" في العراق، هادي العامري، بأن "الأمريكان يستخدمون الدولار كسلاح لتجويع الشعوب". 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T16:33+0000
2023-01-11T16:33+0000
2023-01-11T16:33+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067992112_0:110:2284:1395_1920x0_80_0_0_2c1bd987b6b284c24569d0935777f908.jpg
وأضاف العامري، خلال استقباله السفير الفرنسي، إيريك شوفالييه، في بغداد، مساء أمس الثلاثاء، أن "الأمريكان اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم"، بحسب وكالة "إرنا".وأكد رئيس تحالف الفتح على أن العراق يعاني غياب الأستقلال الاقتصادي بسبب وجود احتياطي البنك المركزي العراقي بالدولار في البنك الفيدرالي الأمريكي.وأشار إلى أن الجميع بات يعرف كيف يستخدم الأمريكان الدولار كسلاح لتجويع الشعوب، وها هم اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم.وخلال اللقاء دعا السيد العامري الشركات الفرنسية الى الاستثمار في العراق والمساهمة بتنفيذ المشاريع الكبيرة الخدمية والاستراتيجية التي من شأنها ان تطور البنى التحتية في العراق.وأكد العامري على أن الاستثمار هو الحل الحقيقي للقضاء على البطالة وإيجاد فرص العمل.
https://sputnikarabic.ae/20230105/السوداني-قاسم-سليماني-كان-ضيفا-على-العراق-واستهداف-أمريكا-له-اعتداء-صارخ-على-سيادتنا-1071953822.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067992112_140:0:2145:1504_1920x0_80_0_0_197fae487a6d9da9c9dcbe46ec193e70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس تحالف الفتح: أمريكا تستخدم الدولار كسلاح لتجويع الشعوب
تابعنا عبر
صرح رئيس تحالف "الفتح" في العراق، هادي العامري، بأن "الأمريكان يستخدمون الدولار كسلاح لتجويع الشعوب".
وأضاف العامري، خلال استقباله السفير الفرنسي، إيريك شوفالييه، في بغداد، مساء أمس الثلاثاء، أن "الأمريكان اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم"، بحسب وكالة
"إرنا".
وأكد رئيس تحالف الفتح على أن العراق يعاني غياب الأستقلال الاقتصادي بسبب وجود احتياطي البنك المركزي العراقي بالدولار في البنك الفيدرالي الأمريكي.
وأشار إلى أن الجميع بات يعرف كيف يستخدم الأمريكان الدولار كسلاح لتجويع الشعوب، وها هم اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم.
وخلال اللقاء دعا السيد العامري الشركات الفرنسية الى الاستثمار في العراق والمساهمة بتنفيذ المشاريع الكبيرة الخدمية والاستراتيجية التي من شأنها ان تطور البنى التحتية في العراق.
وأكد العامري على أن الاستثمار هو الحل الحقيقي للقضاء على البطالة وإيجاد فرص العمل.