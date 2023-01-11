https://sputnikarabic.ae/20230111/رئيس-تحالف-الفتح-أمريكا-تستخدم-الدولار-كسلاح-لتجويع-الشعوب-1072168435.html

رئيس تحالف الفتح: أمريكا تستخدم الدولار كسلاح لتجويع الشعوب

رئيس تحالف الفتح: أمريكا تستخدم الدولار كسلاح لتجويع الشعوب

صرح رئيس تحالف "الفتح" في العراق، هادي العامري، بأن "الأمريكان يستخدمون الدولار كسلاح لتجويع الشعوب". 11.01.2023, سبوتنيك عربي

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وأضاف العامري، خلال استقباله السفير الفرنسي، إيريك شوفالييه، في بغداد، مساء أمس الثلاثاء، أن "الأمريكان اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم"، بحسب وكالة "إرنا".وأكد رئيس تحالف الفتح على أن العراق يعاني غياب الأستقلال الاقتصادي بسبب وجود احتياطي البنك المركزي العراقي بالدولار في البنك الفيدرالي الأمريكي.وأشار إلى أن الجميع بات يعرف كيف يستخدم الأمريكان الدولار كسلاح لتجويع الشعوب، وها هم اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم.وخلال اللقاء دعا السيد العامري الشركات الفرنسية الى الاستثمار في العراق والمساهمة بتنفيذ المشاريع الكبيرة الخدمية والاستراتيجية التي من شأنها ان تطور البنى التحتية في العراق.وأكد العامري على أن الاستثمار هو الحل الحقيقي للقضاء على البطالة وإيجاد فرص العمل.

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