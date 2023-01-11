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https://sputnikarabic.ae/20230111/روسكوسموس-تتفق-مع-ناسا-لإعادة-رائد-الفضاء-الأمريكي-على-متن-المركبة-الروسية-1072146771.html
"روسكوسموس" تتفق مع "ناسا" لإعادة رائد الفضاء الأمريكي على متن المركبة الروسية
"روسكوسموس" تتفق مع "ناسا" لإعادة رائد الفضاء الأمريكي على متن المركبة الروسية
أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، اليوم الأربعاء، أن المبرد التابع للمركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس 22" تعطل بسبب اصطدامه بأحجار... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T09:50+0000
2023-01-11T09:50+0000
روسيا
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وقال بوريسوف: "تم النظر في الضرر الفني الحاصل للمبرد، حيث أتاحت نتائج الدراسة تأكيد الاستنتاج حول تأثير الأحجار النيزكية على تعطيله".وأشار بوريسوف إلى أنه تم تمديد رحلة طاقم المركبة الفضائية "سويوز إم إس 22" على محطة الفضاء الدولية بسبب استحالة عودة رواد الفضاء على سفينتهم بسبب تعطلها، حيث من المقرر أن يعود رواد الفضاء إلى الأرض على متن مركبة في القريب العاجل.وقال بوريسوف: "يجري تمديد رحلة سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتلين وفرنسيسكو روبيو على محطة الفضاء الدولية وسيعودون إلى الأرض على متن "سويوز إم إس -23".وفقًا لخبراء روسكوسموس، يجب أن تهبط المركبة على الأرض دون طاقم بسبب تلف المحيط الخارجي لمبرد نظام التحكم الحراري للسفينة.وفي سياق آخر، أعلن بوريسوف أن الوكالة توصلت إلى اتفاق مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والذي يقوم على إعادة رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو إلى الأرض على متن مركبة الفضاء الاحتياطية "سويوز إم إس -23".
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روسيا

"روسكوسموس" تتفق مع "ناسا" لإعادة رائد الفضاء الأمريكي على متن المركبة الروسية

09:50 GMT 11.01.2023
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روسكوسموس - أقوى محرك صواريخ/ صاروخ في روسي في العالم - محرك من إر دي-171 إم في - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
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أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، اليوم الأربعاء، أن المبرد التابع للمركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس 22" تعطل بسبب اصطدامه بأحجار نيزكية منتشرة في الفضاء.
وقال بوريسوف: "تم النظر في الضرر الفني الحاصل للمبرد، حيث أتاحت نتائج الدراسة تأكيد الاستنتاج حول تأثير الأحجار النيزكية على تعطيله".
وأشار بوريسوف إلى أنه تم تمديد رحلة طاقم المركبة الفضائية "سويوز إم إس 22" على محطة الفضاء الدولية بسبب استحالة عودة رواد الفضاء على سفينتهم بسبب تعطلها، حيث من المقرر أن يعود رواد الفضاء إلى الأرض على متن مركبة في القريب العاجل.
وقال بوريسوف: "يجري تمديد رحلة سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتلين وفرنسيسكو روبيو على محطة الفضاء الدولية وسيعودون إلى الأرض على متن "سويوز إم إس -23".
وفقًا لخبراء روسكوسموس، يجب أن تهبط المركبة على الأرض دون طاقم بسبب تلف المحيط الخارجي لمبرد نظام التحكم الحراري للسفينة.
وفي سياق آخر، أعلن بوريسوف أن الوكالة توصلت إلى اتفاق مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والذي يقوم على إعادة رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو إلى الأرض على متن مركبة الفضاء الاحتياطية "سويوز إم إس -23".
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