https://sputnikarabic.ae/20230111/روسيا-وبيلاروسيا-تعززان-الدفاع-الجوي-لدى-قوات-الاتحاد-1072153127.html
روسيا وبيلاروسيا تعززان الدفاع الجوي لدى قوات الاتحاد
روسيا وبيلاروسيا تعززان الدفاع الجوي لدى قوات الاتحاد
عززت مينسك وموسكو قوات الدفاع الجوي لمجموعة القوات الإقليمية المشتركة لدولة الاتحاد، وتولت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات مهام قتالية، حسبما أفادت الخدمة... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T11:47+0000
2023-01-11T11:47+0000
2023-01-11T12:28+0000
روسيا
بيلاروس
رصد عسكري
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ووفقا لخطة قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لجمهورية بيلاروسيا، تم تجهيز قوات الدفاع الجوي التابعة لـ "مجموعة القوات الإقليمية المشتركة" لبيلاروسيا وروسيا.وصرح الأمين العام لمجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، يوم الجمعة الماضي، أن مجموعة القوات الروسية البيلاروسية لها أغراض دفاعية فقط، وأنها شكلت في المقام الأول من أجل حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد.وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن منظومتي الدفاع الجوي "إس-400" وإسكندر، المقدمة من موسكو إلى مينسك، ستزيد من فعالية الدفاع الجوي المشترك بين روسيا وبيلاروسيا.وشدد غالوزين على أن "هذا من شأنه تحسين القدرة القتالية للجيش البيلاروسي وكفاءة نظام الدفاع الجوي الروسي البيلاروسي المشترك".وفي سياق متصل، أكد غالوزين أن "مهمة الاتحاد العسكري الروسي البيلاروسي المشترك، هي صد أي عدوان محتمل ضد أراضي بيلاروسيا الحليفة إذا لزم الأمر".اقرأ أيضا: خبير عسكري: روسيا تكشف خطة واشنطن وتحبطها في دونباساقرأ أيضا: الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": مزاعم إرسالنا قنابل عنقودية إلى أوكرانيا مجرد "معلومات مضللة"
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بيلاروس, رصد عسكري
روسيا, بيلاروس, رصد عسكري
روسيا وبيلاروسيا تعززان الدفاع الجوي لدى قوات الاتحاد
11:47 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 12:28 GMT 11.01.2023) تابعنا عبر
عززت مينسك وموسكو قوات الدفاع الجوي لمجموعة القوات الإقليمية المشتركة لدولة الاتحاد، وتولت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات مهام قتالية، حسبما أفادت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية.
ووفقا لخطة قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لجمهورية بيلاروسيا، تم تجهيز قوات الدفاع الجوي التابعة لـ "مجموعة القوات الإقليمية المشتركة" لبيلاروسيا وروسيا.
يشار إلى أن "وحدات الصواريخ المضادة للطائرات تقدمت إلى المناطق المحددة وتولت مهام قتالية".
وصرح الأمين العام لمجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، يوم الجمعة الماضي، أن مجموعة القوات الروسية البيلاروسية لها أغراض دفاعية فقط، وأنها شكلت في المقام الأول من أجل حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد.
وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن منظومتي الدفاع الجوي "إس-400" وإسكندر
، المقدمة من موسكو إلى مينسك، ستزيد من فعالية الدفاع الجوي المشترك بين روسيا وبيلاروسيا.
وشدد غالوزين على أن "هذا من شأنه تحسين القدرة القتالية للجيش البيلاروسي وكفاءة نظام الدفاع الجوي الروسي
البيلاروسي المشترك".
وفي سياق متصل، أكد غالوزين أن "مهمة الاتحاد العسكري الروسي البيلاروسي المشترك، هي صد أي عدوان محتمل ضد أراضي بيلاروسيا الحليفة إذا لزم الأمر".