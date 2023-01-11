https://sputnikarabic.ae/20230111/زيلينسكي-يحرم-ميدفيدتشوك-من-الجنسية-الأوكرانية-1072140563.html
زيلينسكي يحرم ميدفيدتشوك من الجنسية الأوكرانية
زيلينسكي يحرم ميدفيدتشوك من الجنسية الأوكرانية
أعلن فلاديمير زيلينسكي، موافقته على حرمان نواب "منصة المعارضة - مدى الحياة"، فيكتور ميدفيدتشوك، وتاراس كوزاك، ورينات كوزمين، وأندري ديركاش من الجنسية... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T00:44+0000
2023-01-11T00:44+0000
2023-01-11T00:44+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "بناء على المواد التي أعدتها دائرة الأمن ودائرة الهجرة الحكومية في أوكرانيا، ووفقا لدستور بلدنا، قررت سحب جنسية أربعة أشخاص، هم أندريه ليونيدوفيتش ديركاش، وتاراس رومانوفيتش كوزاك، ورينات رافليفيتش كوزمين، وفيكتور فلاديميروفيتش ميدفيدتشوك".وأضاف زيلينسكي: "هذه ليست آخر قرارات من هذا القبيل، فالخدمات تعمل".وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن ميدفيدتشوك تم تسليمه إلى الجانب الروسي نتيجة لتبادل أسرى مع أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220310/نائب-معارض-يتهم-رئيس-المخابرات-الأوكرانية-بالتخطيط-لاغتيال-فيكتور-ميدفيدشوك-1059704664.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
زيلينسكي يحرم ميدفيدتشوك من الجنسية الأوكرانية
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أعلن فلاديمير زيلينسكي، موافقته على حرمان نواب "منصة المعارضة - مدى الحياة"، فيكتور ميدفيدتشوك، وتاراس كوزاك، ورينات كوزمين، وأندري ديركاش من الجنسية الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "بناء على المواد التي أعدتها دائرة الأمن ودائرة الهجرة الحكومية في أوكرانيا، ووفقا لدستور بلدنا، قررت سحب جنسية أربعة أشخاص، هم أندريه ليونيدوفيتش ديركاش، وتاراس رومانوفيتش كوزاك، ورينات رافليفيتش كوزمين، وفيكتور فلاديميروفيتش ميدفيدتشوك".
وأضاف زيلينسكي: "هذه ليست آخر قرارات من هذا القبيل، فالخدمات تعمل".
وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن ميدفيدتشوك تم تسليمه إلى الجانب الروسي
نتيجة لتبادل أسرى مع أوكرانيا.