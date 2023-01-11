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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230111/زيلينسكي-يحرم-ميدفيدتشوك-من-الجنسية-الأوكرانية-1072140563.html
زيلينسكي يحرم ميدفيدتشوك من الجنسية الأوكرانية
زيلينسكي يحرم ميدفيدتشوك من الجنسية الأوكرانية
أعلن فلاديمير زيلينسكي، موافقته على حرمان نواب "منصة المعارضة - مدى الحياة"، فيكتور ميدفيدتشوك، وتاراس كوزاك، ورينات كوزمين، وأندري ديركاش من الجنسية... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T00:44+0000
2023-01-11T00:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "بناء على المواد التي أعدتها دائرة الأمن ودائرة الهجرة الحكومية في أوكرانيا، ووفقا لدستور بلدنا، قررت سحب جنسية أربعة أشخاص، هم أندريه ليونيدوفيتش ديركاش، وتاراس رومانوفيتش كوزاك، ورينات رافليفيتش كوزمين، وفيكتور فلاديميروفيتش ميدفيدتشوك".وأضاف زيلينسكي: "هذه ليست آخر قرارات من هذا القبيل، فالخدمات تعمل".وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن ميدفيدتشوك تم تسليمه إلى الجانب الروسي نتيجة لتبادل أسرى مع أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220310/نائب-معارض-يتهم-رئيس-المخابرات-الأوكرانية-بالتخطيط-لاغتيال-فيكتور-ميدفيدشوك-1059704664.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

زيلينسكي يحرم ميدفيدتشوك من الجنسية الأوكرانية

00:44 GMT 11.01.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوراللنائب الأوكراني وزعيم حزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك
اللنائب الأوكراني وزعيم حزب منبر المعارضة - من أجل الحياة الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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أعلن فلاديمير زيلينسكي، موافقته على حرمان نواب "منصة المعارضة - مدى الحياة"، فيكتور ميدفيدتشوك، وتاراس كوزاك، ورينات كوزمين، وأندري ديركاش من الجنسية الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "بناء على المواد التي أعدتها دائرة الأمن ودائرة الهجرة الحكومية في أوكرانيا، ووفقا لدستور بلدنا، قررت سحب جنسية أربعة أشخاص، هم أندريه ليونيدوفيتش ديركاش، وتاراس رومانوفيتش كوزاك، ورينات رافليفيتش كوزمين، وفيكتور فلاديميروفيتش ميدفيدتشوك".
البرلمان الأوكراني رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
نائب معارض يتهم رئيس المخابرات الأوكرانية بالتخطيط لاغتيال فيكتور ميدفيدشوك
10 مارس 2022, 08:20 GMT
وأضاف زيلينسكي: "هذه ليست آخر قرارات من هذا القبيل، فالخدمات تعمل".
وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن ميدفيدتشوك تم تسليمه إلى الجانب الروسي نتيجة لتبادل أسرى مع أوكرانيا.
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