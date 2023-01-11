https://sputnikarabic.ae/20230111/شركة-تفرض-1200-دولار-غرامة-على-من-يتصل-بزميله-في-أثناء-إجازته-1072164496.html
شركة تفرض 1200 دولار غرامة على من يتصل بزميله في أثناء إجازته
شركة تفرض 1200 دولار غرامة على من يتصل بزميله في أثناء إجازته
قررت شركة هندية فرض غرامة تقدر بـ1200 دولار على أي موظف لديها يتصل بزميله في أثناء قضاء عطلته، وذلك للمحافظة على حالة الاسترخاء التي يستحقها الموظف عند قضاء... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T15:18+0000
2023-01-11T15:18+0000
2023-01-11T15:18+0000
مجتمع
أخبار الهند اليوم
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ونقل موقع "bnnbloomberg" عن بهافيت شيث، الشريك المؤسس لشركة "دريم11" ومقرها مومباي، أنه تقرر تغريم أي موظف يزعج زميله باتصال هاتفي خلال إجازته بمبلغ 100000 روبية (حوالي 1200 دولار أمريكي).يشار إلى شركة "دريم 11" تدير منصة للعبة "الفانتازي" الرياضية، وكانت قد تأسست في عام 2008، وهي تنتهج سياسة إلزام موظفيها بأخذ إجازة لمدة أسبوع على الأقل سنويا.وشدد شيث على أن "الوقت المخصص للإجازة يسمح لموظفي الشرطة بالاسترخاء وإعادة شحن طاقتهم والعودة إلى العمل مستعدين لتقديم أفضل ما لديهم"، مشيرا إلى أن هذا النظام أثبت فاعليته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم
شركة تفرض 1200 دولار غرامة على من يتصل بزميله في أثناء إجازته
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قررت شركة هندية فرض غرامة تقدر بـ1200 دولار على أي موظف لديها يتصل بزميله في أثناء قضاء عطلته، وذلك للمحافظة على حالة الاسترخاء التي يستحقها الموظف عند قضاء إجازته.
ونقل موقع
"bnnbloomberg" عن بهافيت شيث، الشريك المؤسس لشركة "دريم11" ومقرها مومباي، أنه تقرر تغريم أي موظف يزعج زميله باتصال هاتفي خلال إجازته بمبلغ 100000 روبية (حوالي 1200 دولار أمريكي).
يشار إلى شركة "دريم 11" تدير منصة للعبة "الفانتازي" الرياضية، وكانت قد تأسست في عام 2008، وهي تنتهج سياسة إلزام موظفيها بأخذ إجازة لمدة أسبوع على الأقل سنويا.
وأوضح شيث، البالغ من العمر 36 عاما، "مرة في السنة، لمدة أسبوع، يتم انفصالك عن نظام العمل، دون رسائل بريد إلكتروني ومكالمات، فذلك يساعد الموظف على الحصول على وقت هادئ، ويساعد الشركة على اكتشاف ما إذا كان نشاطها متوقفا على شخص ما".
وشدد شيث على أن "الوقت المخصص للإجازة يسمح لموظفي الشرطة بالاسترخاء وإعادة شحن طاقتهم والعودة إلى العمل مستعدين لتقديم أفضل ما لديهم"، مشيرا إلى أن هذا النظام أثبت فاعليته.