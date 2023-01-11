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https://sputnikarabic.ae/20230111/شيري-الصينية-تدخل-السوق-الجزائرية--1072146123.html
"شيري" الصينية تدخل السوق الجزائرية
"شيري" الصينية تدخل السوق الجزائرية
دخلت شركة السيارات الصينية "شيري" السوق الجزائرية بشكل رسمي، بعد حصولها على تصريح لتوريد السيارات إلى البلاد لأول مرة. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T09:03+0000
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وحصلت شركة "شيري" الصينية للسيارات على "الرخصة المؤقتة الأولى لاستيراد السيارات إلى الجزائر"، بحسب موقع "الجزائر الآن".وتأسست شركة "شيري" في عام 1997، وتخصصت في مجال السيارات، حيث بدأت أخيرًا بتصنيع سيارات كهربائية عالية الكفاءة.وتوسّع سوق الشركة "شيري" التي تملكها الحكومة الصينية أخيرا بشكل كبير، ووصلت إلى السوق الخليجية أيضا، خصوصا بعد إصداراتها الأخيرة المميزة من سيارات الدفع الرباعي "جيب".اقرأ أيضا: الجزائر: وفاة 17 شخصا اختناقا بالغاز في أقل من 24 ساعةاقرأ أيضا: مسؤول جزائري: علاقتنا المتينة مع روسيا ليست موجهة ضد طرف ثالث
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منوعات, اقتصاد
منوعات, اقتصاد

"شيري" الصينية تدخل السوق الجزائرية

09:03 GMT 11.01.2023
© AFP 2022 / WANG ZHAOعرض سيارة (شيري) "Chery Exceed LX" في معرض بكين للسيارات في 26 أبريل 2018
عرض سيارة (شيري) Chery Exceed LX في معرض بكين للسيارات في 26 أبريل 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AFP 2022 / WANG ZHAO
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دخلت شركة السيارات الصينية "شيري" السوق الجزائرية بشكل رسمي، بعد حصولها على تصريح لتوريد السيارات إلى البلاد لأول مرة.
وحصلت شركة "شيري" الصينية للسيارات على "الرخصة المؤقتة الأولى لاستيراد السيارات إلى الجزائر"، بحسب موقع "الجزائر الآن".

ونقل الموقع عن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن الشركة قد حصلت على الرخصة المؤقتة الأولى لتوريد السيارات إلى الجزائر.

وتأسست شركة "شيري" في عام 1997، وتخصصت في مجال السيارات، حيث بدأت أخيرًا بتصنيع سيارات كهربائية عالية الكفاءة.
وتوسّع سوق الشركة "شيري" التي تملكها الحكومة الصينية أخيرا بشكل كبير، ووصلت إلى السوق الخليجية أيضا، خصوصا بعد إصداراتها الأخيرة المميزة من سيارات الدفع الرباعي "جيب".
اقرأ أيضا: الجزائر: وفاة 17 شخصا اختناقا بالغاز في أقل من 24 ساعة
اقرأ أيضا: مسؤول جزائري: علاقتنا المتينة مع روسيا ليست موجهة ضد طرف ثالث
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