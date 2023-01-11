"طالبان" تكشف عن أول سيارة محلية الصنع في أفغانستان
© AFP 2023 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
© AFP 2023 / Mohd Rasfan
أثار مقطع فيديو لسيارة رياضية تشبه "الفيراري" صممها مواطن أفغاني تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشره المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان ذبيح الله مجاهد.
وقال ذبيح الله مجاهد في تغريدة له على تويتر إن السيارة صممها المهندس محمد رضا محمدي، دون أن يذكر أي تفاصيل عن مواصفاتها أو المدة التي استغرق صنعها.
از موتری که انجنیر محمدرضا محمدی انرا طرح و دیزان نموده است دیدن نمودیم.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) January 10, 2023
همچنان در ان نشست شرکت داشتیم که ازطرف تلویزیون ملی در باغ بابر برگزار شده بود.
از اداره تعلیمات مسلکی تشکری می نمایم که تحت چتر آنها به نخبه های کشور زمینه خدمات شایان فراهم شده است. pic.twitter.com/g4HtFo7lRs
من جانبه، نشر القيادي في طالبان محمد سهيل شاهين، مقطع الفيديو على صفحته بتويتر، قائلا: "حفل إزاحة الستار عن سيارة صنعها المهندس الأفغاني م. رضا محمدي.. يجب على جميع الشباب الأفغان المؤهلين الارتقاء إلى مستوى المناسبة للعب دورهم المبتكر في إعادة إعمار أفغانستان وتنميتها".