عربي
بوتين: يجب أن نفعل كل شيء لحماية حقوق وأمن سكان أقاليم روسيا الجديدة
https://sputnikarabic.ae/20230111/طالبان-تكشف-عن-أول-سيارة-محلية-الصنع-في-أفغانستان-1072177713.html
"طالبان" تكشف عن أول سيارة محلية الصنع في أفغانستان
"طالبان" تكشف عن أول سيارة محلية الصنع في أفغانستان
أثار مقطع فيديو لسيارة رياضية تشبه "الفيراري" صممها مواطن أفغاني تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشره المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T21:31+0000
2023-01-11T21:31+0000
نادي الفيديو
حركة طالبان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0e/1056166023_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_5ddea9b8f8a5ff7ad6a2d5c6c3898ba8.jpg
وقال ذبيح الله مجاهد في تغريدة له على تويتر إن السيارة صممها المهندس محمد رضا محمدي، دون أن يذكر أي تفاصيل عن مواصفاتها أو المدة التي استغرق صنعها.من جانبه، نشر القيادي في طالبان محمد سهيل شاهين، مقطع الفيديو على صفحته بتويتر، قائلا: "حفل إزاحة الستار عن سيارة صنعها المهندس الأفغاني م. رضا محمدي.. يجب على جميع الشباب الأفغان المؤهلين الارتقاء إلى مستوى المناسبة للعب دورهم المبتكر في إعادة إعمار أفغانستان وتنميتها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0e/1056166023_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9b20eacb08a55d0b759ee1d2a7d13e5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, حركة طالبان
نادي الفيديو, حركة طالبان

"طالبان" تكشف عن أول سيارة محلية الصنع في أفغانستان

21:31 GMT 11.01.2023
© AFP 2023 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AFP 2023 / Mohd Rasfan
تابعنا عبرTelegram
أثار مقطع فيديو لسيارة رياضية تشبه "الفيراري" صممها مواطن أفغاني تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشره المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان ذبيح الله مجاهد.
وقال ذبيح الله مجاهد في تغريدة له على تويتر إن السيارة صممها المهندس محمد رضا محمدي، دون أن يذكر أي تفاصيل عن مواصفاتها أو المدة التي استغرق صنعها.
من جانبه، نشر القيادي في طالبان محمد سهيل شاهين، مقطع الفيديو على صفحته بتويتر، قائلا: "حفل إزاحة الستار عن سيارة صنعها المهندس الأفغاني م. رضا محمدي.. يجب على جميع الشباب الأفغان المؤهلين الارتقاء إلى مستوى المناسبة للعب دورهم المبتكر في إعادة إعمار أفغانستان وتنميتها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала