عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230111/ظهور-أنواع-من-البعوض-تتميز-بمقاومة-فائقة-للمبيدات-الحشرية-1072156010.html
ظهور أنواع من البعوض تتميز بمقاومة فائقة للمبيدات الحشرية
ظهور أنواع من البعوض تتميز بمقاومة فائقة للمبيدات الحشرية
وجد فريق من الباحثين من غانا وعدة دول آسيوية أن البعوض الذي ينقل حمى الضنك وأمراض أخرى طوّر "مقاومة مخيفة" للمبيدات الحشرية في أجزاء من آسيا. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T12:55+0000
2023-01-11T12:55+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103246/12/1032461226_0:86:1920:1166_1920x0_80_0_0_7630c0bf6d3f1faca7a0b3437828c464.jpg
وبحسب ما نقل موقع Thaiger التايلاندي، وفقا لفريق الباحثين، فإن سلسلة من الطفرات جعلت بعض البعوض محصنا من تأثيرات المواد الكيميائية القائمة على البيرثرويد التي يشيع استخدامها في المبيدات الحشرية، وفي بعض الحالات "زادت مقاومة الحشرات ألف مرة".ووفقا للباحثين، فإن البشرية "بحاجة ماسة إلى أساليب جديدة لمكافحة البعوض الطافر". وتوصل العلماء إلى العديد من الحلول، بما في ذلك تطوير المزيد من أنواع المواد الكيميائية لمكافحة البعوض حتى يتمكن الناس من استبدالها بالمبيدات الحشرية وتقليل فرصة حدوث طفرة.وأشار الموقع أن الحشرات المقاومة للمبيدات معروفة منذ سنوات، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت زيادة في أنواعها المقاومة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103246/12/1032461226_126:0:1794:1251_1920x0_80_0_0_d2bb2b0f652b4f1d45a64b7a73a642f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

ظهور أنواع من البعوض تتميز بمقاومة فائقة للمبيدات الحشرية

12:55 GMT 11.01.2023
© Photo / CCلدغة البعوض
لدغة البعوض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Photo / CC
تابعنا عبرTelegram
وجد فريق من الباحثين من غانا وعدة دول آسيوية أن البعوض الذي ينقل حمى الضنك وأمراض أخرى طوّر "مقاومة مخيفة" للمبيدات الحشرية في أجزاء من آسيا.
وبحسب ما نقل موقع Thaiger التايلاندي، وفقا لفريق الباحثين، فإن سلسلة من الطفرات جعلت بعض البعوض محصنا من تأثيرات المواد الكيميائية القائمة على البيرثرويد التي يشيع استخدامها في المبيدات الحشرية، وفي بعض الحالات "زادت مقاومة الحشرات ألف مرة".

وجاء في الدراسة: "كميات المبيدات الحشرية المطبقة التي تقتل عادة ما يقرب من 100% من البعوض الآن تقتل فقط نحو 7% من الحشرات. حتى جرعة عشرة أضعاف تقتل فقط 30% من البعوض الطافر شديد المقاومة".

ووفقا للباحثين، فإن البشرية "بحاجة ماسة إلى أساليب جديدة لمكافحة البعوض الطافر".
وتوصل العلماء إلى العديد من الحلول، بما في ذلك تطوير المزيد من أنواع المواد الكيميائية لمكافحة البعوض حتى يتمكن الناس من استبدالها بالمبيدات الحشرية وتقليل فرصة حدوث طفرة.
وأشار الموقع أن الحشرات المقاومة للمبيدات معروفة منذ سنوات، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت زيادة في أنواعها المقاومة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала