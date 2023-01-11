https://sputnikarabic.ae/20230111/ظهور-أنواع-من-البعوض-تتميز-بمقاومة-فائقة-للمبيدات-الحشرية-1072156010.html
ظهور أنواع من البعوض تتميز بمقاومة فائقة للمبيدات الحشرية
ظهور أنواع من البعوض تتميز بمقاومة فائقة للمبيدات الحشرية
وجد فريق من الباحثين من غانا وعدة دول آسيوية أن البعوض الذي ينقل حمى الضنك وأمراض أخرى طوّر "مقاومة مخيفة" للمبيدات الحشرية في أجزاء من آسيا. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T12:55+0000
2023-01-11T12:55+0000
2023-01-11T12:55+0000
مجتمع
علوم
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وبحسب ما نقل موقع Thaiger التايلاندي، وفقا لفريق الباحثين، فإن سلسلة من الطفرات جعلت بعض البعوض محصنا من تأثيرات المواد الكيميائية القائمة على البيرثرويد التي يشيع استخدامها في المبيدات الحشرية، وفي بعض الحالات "زادت مقاومة الحشرات ألف مرة".ووفقا للباحثين، فإن البشرية "بحاجة ماسة إلى أساليب جديدة لمكافحة البعوض الطافر". وتوصل العلماء إلى العديد من الحلول، بما في ذلك تطوير المزيد من أنواع المواد الكيميائية لمكافحة البعوض حتى يتمكن الناس من استبدالها بالمبيدات الحشرية وتقليل فرصة حدوث طفرة.وأشار الموقع أن الحشرات المقاومة للمبيدات معروفة منذ سنوات، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت زيادة في أنواعها المقاومة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
ظهور أنواع من البعوض تتميز بمقاومة فائقة للمبيدات الحشرية
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وجد فريق من الباحثين من غانا وعدة دول آسيوية أن البعوض الذي ينقل حمى الضنك وأمراض أخرى طوّر "مقاومة مخيفة" للمبيدات الحشرية في أجزاء من آسيا.
وبحسب ما نقل موقع
Thaiger التايلاندي، وفقا لفريق الباحثين، فإن سلسلة من الطفرات جعلت بعض البعوض محصنا من تأثيرات المواد الكيميائية القائمة على البيرثرويد التي يشيع استخدامها في المبيدات الحشرية، وفي بعض الحالات "زادت مقاومة الحشرات ألف مرة".
وجاء في الدراسة: "كميات المبيدات الحشرية المطبقة التي تقتل عادة ما يقرب من 100% من البعوض الآن تقتل فقط نحو 7% من الحشرات. حتى جرعة عشرة أضعاف تقتل فقط 30% من البعوض الطافر شديد المقاومة".
ووفقا للباحثين، فإن البشرية "بحاجة ماسة إلى أساليب جديدة لمكافحة البعوض
الطافر".
وتوصل العلماء إلى العديد من الحلول، بما في ذلك تطوير المزيد من أنواع المواد الكيميائية لمكافحة البعوض حتى يتمكن الناس من استبدالها بالمبيدات الحشرية وتقليل فرصة حدوث طفرة.
وأشار الموقع أن الحشرات المقاومة للمبيدات معروفة منذ سنوات، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت زيادة في أنواعها المقاومة.