https://sputnikarabic.ae/20230111/عضو-بشورى-صنعاء-لـسبوتنيك-حل-الدولتين-غير-وارد-في-المفاوضات-مع-التحالف-1072172458.html

عضو بشورى صنعاء لـ"سبوتنيك": حل الدولتين "غير وارد" في المفاوضات مع التحالف

عضو بشورى صنعاء لـ"سبوتنيك": حل الدولتين "غير وارد" في المفاوضات مع التحالف

أكد بليغ الشامي، عضو مجلس الشورى التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أنه لا جديد في زيارة الوفد العماني إلى صنعاء، وأن ما يجري من مفاوضات اليوم هو بنفس الشروط... 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T18:41+0000

2023-01-11T18:41+0000

2023-01-11T18:41+0000

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وقال الشامي في اتصال مع"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "لا تزال المفاوضات تجري على نفس البنود السابقة وبنفس الشروط التي وضعتها حكومة الإنقاذ (مشكلة من "أنصار الله") لإبقاء الهدنة، مع إيجاد مقاربات لأجل صرف المرتبات ورفع الحصار عن اليمن كمرحلة أولى".وأوضح أن الشروط التي وضعتها صنعاء في بدايات التفاوض ليست سوى "أمور إنسانية لا يجب إدخالها في الصراع العسكري الدائر في البلاد"، مضيفا "تمثل عملية دفع المرتبات ورفع الحصار مرحلة أولى تمهيدية لما بعدها من حل يشمل جميع أطراف العملية السياسية في اليمن".ونفى عضو الشورى ما تردد عن أن الوفد العماني الذي يزور صنعاء هذه الأيام يحمل مبادرة تم التوافق عليها لحل الأزمة في البلاد تقوم على تقسيم اليمن.وخلال الأيام الأخيرة، تواترت أنباء عن مبادرة تقضي بنودها بتقسيم اليمن إلى دولتين واحدة في الشمال الذي تسيطر عليه "أنصار الله" وأخرى في الجنوب تحت سلطة المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية على أن يتم التفاوض حول وضع حزب الإصلاح اليمني الذي يسيطر على بعض المناطق.وأكد الشامي أن الحديث عن حل الدولتين "غير وارد أصلا أو على الأقل في المرحلة الحالية".وأشار إلى أن ما يجري اليوم هو "من أجل الوصول لتفاهمات حول البنود الإنسانية التي طرحتها صنعاء قبل الهدنة الأولى ولا شيء جديد"، متابعا "نحن نريد صرف المرتبات والمعاشات لجميع مؤسسات الدولة بما فيها الدفاع والداخلية، والتحالف رفض الصرف للداخلية والدفاع".ومضى بقوله "أظن بهذه الزيارة يكون هناك حل لهذه المشكلة، ولا نستبق الأحداث لأن الوساطة بدأت عملها من اليوم".وأكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، تصدر الوضع الإنساني في اليمن، المفاوضات مع التحالف العربي بقيادة السعودية.وقال رئيس الوفد المفاوض في الجماعة والناطق الرسمي باسمها، محمد عبد السلام، حسبما نقل تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "الوضع الإنساني بات يتصدر الملف السياسي والتفاوضي".وأضاف، معلقاً على وصول وفد من سلطنة عُمان إلى العاصمة صنعاء: "زيارة الوفد العُماني تأتي في هذه المرحلة استكمالاً للقاءات الأخيرة بعد نقلنا الكثير من الرسائل".وأثنى على "الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان مع الأطراف الدولية في تحقيق الأمن والسلام في اليمن".وتابع عبد السلام: "هناك أخذ ورد مع الأطراف الأخرى وسنطلع القيادة ورئيس المجلس السياسي الأعلى على وجهات النظر الأخرى".ورأى أن "الزيارات المكثفة بين صنعاء ومسقط تعكس جديتنا في الوصول إلى خطوات ملموسة"، مؤكداً أن "المسألة تعود لمدى جدية الطرف الآخر [يقصد التحالف العربي]".واعتبر رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله"، أن "الصوت الشعبي له تأثير كبير جداً على مجريات الوضع السياسي ومآل المفاوضات"، في إشارة إلى المسيرات التي دعت الجماعة إلى خروجها، يوم الجمعة الماضي، في مناطق سيطرتها للتنديد بقيود التحالف العربي على المنافذ التي تديرها الجماعة.و أمس الثلاثاء، أعلنت "أنصار الله" وصول وفد من سلطنة عُمان إلى العاصمة صنعاء، في زيارة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، في ظل تحركات دولية وإقليمية لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدون الإعلان عن تمديدها.وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكدت جماعة "أنصار الله"، تقديمها رؤيتها للسلام في اليمن، إلى وفد عُماني في ختام زيارته إلى صنعاء.وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين جماعة "أنصار الله" والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، سعياً للتوصل إلى حل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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