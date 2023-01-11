https://sputnikarabic.ae/20230111/قانون-الأبارتهايد-محاولة-إسرائيلية-لضم-الضفة-وطرد-الفلسطينيين-منها-1072172165.html

قانون الأبارتهايد... محاولة إسرائيلية لضم الضفة وطرد الفلسطينيين منها

قانون الأبارتهايد... محاولة إسرائيلية لضم الضفة وطرد الفلسطينيين منها

وسط سلسلة من الإجراءات المتطرفة التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة الأولى على تمديد سريان أنظمة... 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T18:38+0000

2023-01-11T18:38+0000

2023-01-11T18:38+0000

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مشروع القانون أيده 58 عضوًا بالكنيست من الائتلاف والمعارضة، فيما عارضه 13 عضوًا، وتم تحويل مشروع القانوني إلى لجنة الأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءة الثانية والثالثة، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.وإعادة القانون للواجهة مرة أخرى، بحسب المراقبين، تؤكد على تطرف الحكومة الجديدة وسعيها لطرد المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية، وضم أراضيها لصالح إسرائيل، مشددين على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات.خطر دولياعتبر الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة "فتح"، وعضو مجلسها الثوري، أن إعادة حكومة بنيامين نتنياهو إحياء قانون الأبارتهايد في الضفة، يؤكد أن هذه الحكومة متطرفة وتشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني والمجتمع الإسرائيلي وعلى السلام في العالم.وأوضح أن القانون الذي يهدف إلى طرد الفلسطينيين من منازلهم وأرضهم، وضمها للاحتلال لا يمكنه أن يخضع الشعب الفلسطيني الذي سيظل يقاوم كل المساعي الإسرائيلية التي تهدف لطرده من أرضه.وطالب المتحدث باسم فتح المؤسسات الدولية والحقوقية وكل الدول التي تؤمن بالديمقراطية إيمانًا حقيقيًا أن تتحرك لمحاسبة إسرائيل على هذه التصرفات والإجراءات، والعمل على كبح هذه التوجهات والانتهاكات الجنونية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا بقيادة نتنياهو.بدوره اعتبر المستشار زيد الأيوبي، المحلل السياسي والقيادي في حركة فتح، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون الأبارتهايد يدل على أنه لا يوجد معارضة وموالاة لدى المجتمع الإسرائيلي، وكلهم مستوطنون ومشروعهم استيطاني إحلالي واحد.ولفت الأيوبي إلى أن هذا القانون العنصري يمهد لتصعيد خطير ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة والقدس، لا سيما مع زيادة تطرف الحكومة، ويشي بمخطط ارتكاب مذابح جماعية وترحيل قسري بحق الشعب الفلسطيني.ويرى القيادي في حركة فتح أن الهدف من إجراءات الحكومة الإسرائيلية بما فيها السعي لتشريع قانون الأبارتهايد هو تقويض حل الدولتين ونسف عملية السلام، والتهيئة لضم الضفة الغربية والقضاء على أي سبيل للتوصل لحل سلمي شامل وفق قرارات الشرعية الدولية والمجتمع الدولي.وأحيت الحكومة اليمينية الإسرائيلية، تمديد سريان "أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية"، والمعروف باسم "قانون الأبارتهايد"، بعدما فشلت نظيرتها السابقة في تمريره ما أدى لسقوطها مُبكرا.وأوضحت أنها تدرس بالتعاون مع خبراء قانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح القانون وتداعياته على الوضع القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والقانونية والدبلوماسية الدولية.ويمنح القانون صلاحيات مطلقة لسلطات إسرائيل بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الطرد والإبعاد والترحيل، وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم، مثلما يعطي المستوطنين الصلاحيات لإطلاق يد الاستيطان والتهويد وتنفيذ الانتهاكات والاعتداءات ضد الفلسطينيين من دون مساءلة أو محاكمة.

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