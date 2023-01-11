https://sputnikarabic.ae/20230111/مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يعرب-عن-أمله-في-لقاء-الرئيس-الروسي-قريبا-1072173557.html
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن أمله في لقاء الرئيس الروسي قريبا
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن أمله في لقاء الرئيس الروسي قريبا
أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن أمله في مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T19:22+0000
2023-01-11T19:22+0000
2023-01-11T19:22+0000
العالم
روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فلاديمير بوتين
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ورد غروسي على سؤال خلال مقابلة مع قناة "راين نيوز 24" الإيطالية عن لقاء وشيك مع الرئيس الروسي قائلا "أتوقع وآمل أن أتمكن من القيام بذلك".ووفقا له، خلال اجتماع الخريف في سان بطرسبورغ، اتفقا على مواصلة الحوار حول مشكلة محطات الطاقة النووية.وتابع غروسي "قال بوتين إن هذا عمل تقني وهو مستعد للقيام بذلك"، مضيفا "يجب أن نكون أقرب إلى حل، أكرر هذا ليس مستحيلا".وفي نفس المقابلة مع التلفزيون الإيطالي، قال غروسي سابقا إنه سيسافر إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، وبعد ذلك يتوقع أن يزور روسيا.وقام رافائيل غروسي في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بزيارة إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكان غروسي يصف سابقا اتصالاته مع بوتين بأنها مهمة للغاية من حيث ضمان أمن منشآت الطاقة النووية بما فيها محطة زابوروجيه النووية.كما زار غروسي كييف مرتين لإجراء لقاءات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
https://sputnikarabic.ae/20221008/مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يزور-روسيا-في-المستقبل-القريب--1068767692.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, فلاديمير بوتين
العالم, روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, فلاديمير بوتين
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن أمله في لقاء الرئيس الروسي قريبا
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أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن أمله في مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا.
ورد غروسي على سؤال خلال مقابلة مع قناة "راين نيوز 24" الإيطالية عن لقاء وشيك مع الرئيس الروسي قائلا "أتوقع وآمل أن أتمكن من القيام بذلك".
ووفقا له، خلال اجتماع الخريف في سان بطرسبورغ، اتفقا على مواصلة الحوار حول مشكلة محطات الطاقة النووية.
وتابع غروسي "قال بوتين إن هذا عمل تقني وهو مستعد للقيام بذلك"، مضيفا "يجب أن نكون أقرب إلى حل، أكرر هذا ليس مستحيلا".
وفي نفس المقابلة مع التلفزيون الإيطالي، قال غروسي سابقا إنه سيسافر إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، وبعد ذلك يتوقع أن يزور روسيا.
وقام رافائيل غروسي في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بزيارة إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
.
وكان غروسي يصف سابقا اتصالاته مع بوتين بأنها مهمة للغاية من حيث ضمان أمن منشآت الطاقة النووية بما فيها محطة زابوروجيه النووية
.
كما زار غروسي كييف مرتين لإجراء لقاءات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.