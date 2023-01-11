https://sputnikarabic.ae/20230111/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-جنوب-الخليل-1072172960.html
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T18:48+0000
2023-01-11T18:48+0000
2023-01-11T18:48+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/02/1060757108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c7c58a7438a19de039cf97ccf482391.jpg
رام الله - سبوتنيك. وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بمقتل الشاب سند محمد عثمان سمامرة، من بلدة الظاهرية برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة حفات يهودا جنوب الخليل".وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار صوب الشاب سمامرة (19 عاما) وأصابته بجروح حرجة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه حسب ما أفاد به شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك".وفي وقت سابق، توفي شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته برصاص قوة إسرائيلية خاصة، اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية صباح اليوم.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشاب أحمد عامر أبو جنيد، 21 عاما، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية.وأضافت الوزارة، في بيان، إن الشاب أبو جنيد، توفي بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، "حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بوضع حرج، قبل أن يعلن عن مقتله لاحقا".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/02/1060757108_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_59ad70df959fff170c8da8ab13c489d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل.
رام الله - سبوتنيك. وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بمقتل الشاب سند محمد عثمان سمامرة، من بلدة الظاهرية برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة حفات يهودا جنوب الخليل".
وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار صوب الشاب سمامرة (19 عاما) وأصابته بجروح حرجة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه حسب ما أفاد به شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك".
وفي وقت سابق، توفي شاب فلسطيني
، مساء اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته برصاص قوة إسرائيلية خاصة، اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية صباح اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشاب أحمد عامر أبو جنيد، 21 عاما، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية.
وأضافت الوزارة، في بيان، إن الشاب أبو جنيد، توفي بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، "حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بوضع حرج، قبل أن يعلن عن مقتله لاحقا".