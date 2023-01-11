عربي
https://sputnikarabic.ae/20230111/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-جنوب-الخليل-1072172960.html
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T18:48+0000
2023-01-11T18:48+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/02/1060757108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c7c58a7438a19de039cf97ccf482391.jpg
رام الله - سبوتنيك. وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بمقتل الشاب سند محمد عثمان سمامرة، من بلدة الظاهرية برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة حفات يهودا جنوب الخليل".وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار صوب الشاب سمامرة (19 عاما) وأصابته بجروح حرجة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه حسب ما أفاد به شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك".وفي وقت سابق، توفي شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته برصاص قوة إسرائيلية خاصة، اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية صباح اليوم.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشاب أحمد عامر أبو جنيد، 21 عاما، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية.وأضافت الوزارة، في بيان، إن الشاب أبو جنيد، توفي بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، "حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بوضع حرج، قبل أن يعلن عن مقتله لاحقا".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/02/1060757108_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_59ad70df959fff170c8da8ab13c489d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل

18:48 GMT 11.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل في الخليل وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية
قتيل في الخليل وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل.
رام الله - سبوتنيك. وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بمقتل الشاب سند محمد عثمان سمامرة، من بلدة الظاهرية برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة حفات يهودا جنوب الخليل".
وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار صوب الشاب سمامرة (19 عاما) وأصابته بجروح حرجة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه حسب ما أفاد به شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك".
وفي وقت سابق، توفي شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته برصاص قوة إسرائيلية خاصة، اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية صباح اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشاب أحمد عامر أبو جنيد، 21 عاما، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية.
وأضافت الوزارة، في بيان، إن الشاب أبو جنيد، توفي بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، "حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بوضع حرج، قبل أن يعلن عن مقتله لاحقا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала