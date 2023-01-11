https://sputnikarabic.ae/20230111/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-2-آخرين-في-انفجار-قرب-مقر-وزارة-الخارجية-الأفغانية-1072154645.html
مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انفجار قرب مقر وزارة الخارجية الأفغانية
مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انفجار قرب مقر وزارة الخارجية الأفغانية
قتل وأصيب عدد من الأشخاص في انفجار وإطلاق نار وقع، اليوم الأربعاء، قرب مقر وزارة الخارجية الأفغانية، في العاصمة كابول. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T12:24+0000
2023-01-11T12:24+0000
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كابول- سبوتنيك. وقال مصدر محلي لـ"سبوتنيك"، إنه "سمع دوي انفجار قرب وزارة الخارجية الأفغانية، فضلا عن سماع إطلاق نار أيضا"، دون المزيد من التفاصيل.من جانبها، أعلنت وسائل إعلام أفغانية "مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في الانفجار الذي وقع قرب مقر وزارة الخارجية في العاصمة كابول".وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت، في الأول من الشهر الجاري، سقوط جرحى وقتلى جراء انفجار وقع، في مطار عسكري في العاصمة كابول.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نافي ثاكور، للصحفيين: "وقع انفجار صباح اليوم في المطار العسكري في كابول أسفر عن مقتل وجرح عدد من مواطنينا".وفي نهاية الشهر الماضي، وقع انفجار داخل مسجد في منطقة كوت سانجي، في العاصمة الأفغانية كابول، ولم يتم تقييم حجم الأضرار إلى اللحظة.وحدث الانفجار داخل مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة. وبحسب شهود عيان، فقد تسبب الحادث بخسائر في الأرواح.وشارك مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر سيارات ودخانا في المنطقة، حيث أفادت المعلومات بأن الانفجار وقع في مسجد في إحدى ضواحي مدينة كابول.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, العالم
أخبار أفغانستان اليوم, العالم
مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انفجار قرب مقر وزارة الخارجية الأفغانية
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قتل وأصيب عدد من الأشخاص في انفجار وإطلاق نار وقع، اليوم الأربعاء، قرب مقر وزارة الخارجية الأفغانية، في العاصمة كابول.
كابول- سبوتنيك
. وقال مصدر محلي لـ"سبوتنيك"، إنه "سمع دوي انفجار قرب وزارة الخارجية الأفغانية، فضلا عن سماع إطلاق نار أيضا"، دون المزيد من التفاصيل.
من جانبها، أعلنت وسائل إعلام أفغانية "مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في الانفجار الذي وقع قرب مقر وزارة الخارجية في العاصمة كابول".
وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت، في الأول من الشهر الجاري، سقوط جرحى وقتلى جراء انفجار
وقع، في مطار عسكري في العاصمة كابول.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نافي ثاكور، للصحفيين: "وقع انفجار صباح اليوم في المطار العسكري في كابول أسفر عن مقتل وجرح عدد من مواطنينا".
وفي نهاية الشهر الماضي، وقع انفجار داخل مسجد في منطقة كوت سانجي، في العاصمة الأفغانية كابول، ولم يتم تقييم حجم الأضرار إلى اللحظة.
وحدث الانفجار داخل مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة. وبحسب شهود عيان، فقد تسبب الحادث بخسائر في الأرواح.
وشارك مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر سيارات ودخانا في المنطقة، حيث أفادت المعلومات بأن الانفجار وقع في مسجد في إحدى ضواحي مدينة كابول.