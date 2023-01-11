https://sputnikarabic.ae/20230111/هرتسوغ-يتسلم-أوراق-اعتماد-السفير-التركي-ويدعو-أردوغان-لزيارة-إسرائيل----1072163513.html
هرتسوغ يتسلم أوراق اعتماد السفير التركي ويدعو أردوغان لزيارة إسرائيل
هرتسوغ يتسلم أوراق اعتماد السفير التركي ويدعو أردوغان لزيارة إسرائيل
قدم السفير التركي لدى تل أبيب، سكير أوزكان تورونلار، أوراق اعتماده اليوم الأربعاء للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في أحدث خطوة لإعادة بناء العلاقات بعد أزمة... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T15:07+0000
2023-01-11T15:07+0000
2023-01-11T15:07+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وجمدت العلاقات بين الجانبين في عام 2010 بعد غارة إسرائيلية مميتة على سفينة "مافي مرمرة" التركية والتي كانت جزءا من أسطول يقل مساعدات إنسانية في محاولة لفك الحصار عن قطاع غزة الفلسطيني، بحسب "فرانس برس".وقال الرئيس الإسرائيلي في أعقاب مراسم تسلم أوراق السفير التركي: "اليوم نكمل خطوة أخرى مهمة وصولا إلى معلم آخر في تقوية علاقاتنا وتعميق الصداقة بين تركيا وإسرائيل".وأضاف هرتسوغ: "ليس سرا أن إسرائيل تولي أهمية كبيرة لعلاقتنا التاريخية مع تركيا"، حسبما ذكرت "إسرائيل بالعربية"، الصفحة الرسمية الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية.وذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد له إدراكه العميق لأهمية الشراكة بين البلدين، مشيرا إلى أنه يعلق هو الآخر أهمية كبيرة على العلاقات التاريخية مع أنقرة.ودعا الرئيس أردوغان لزيارة إسرائيل معتبرا أن هذه الزيارة سوف تسهم في تعميق العلاقات والتعاون بين الجانبين.بدأت العلاقات الثنائية تشهد تراجعا في أعقاب عدوان عسكري إسرائيلي على قطاع غزة في عام 2008، وتدهورت بشدة بعد الحادث البحري الذي أودى بحياة 10 أشخاص من المدنيين في عام 2010.ولكن في الفترة الأخيرة بعد أشهر من المحادثات تضمنت زيارة هرتسوغ لتركيا في مارس / آذار الماضي، أعلن الجانبان في أغسطس/ آب الاستعادة الكاملة للعلاقات وعودة السفيرين.
https://sputnikarabic.ae/20230104/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يجري-اتصالا-بنظيره-التركي--1071930168.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم
هرتسوغ يتسلم أوراق اعتماد السفير التركي ويدعو أردوغان لزيارة إسرائيل
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قدم السفير التركي لدى تل أبيب، سكير أوزكان تورونلار، أوراق اعتماده اليوم الأربعاء للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في أحدث خطوة لإعادة بناء العلاقات بعد أزمة استمرت سنوات بين البلدين.
وجمدت العلاقات بين الجانبين في عام 2010 بعد غارة إسرائيلية مميتة على سفينة "مافي مرمرة" التركية والتي كانت جزءا من أسطول يقل مساعدات إنسانية في محاولة لفك الحصار عن قطاع غزة الفلسطيني، بحسب "فرانس برس".
وقال الرئيس الإسرائيلي
في أعقاب مراسم تسلم أوراق السفير التركي: "اليوم نكمل خطوة أخرى مهمة وصولا إلى معلم آخر في تقوية علاقاتنا وتعميق الصداقة بين تركيا وإسرائيل".
وأضاف هرتسوغ: "ليس سرا أن إسرائيل تولي أهمية كبيرة لعلاقتنا التاريخية مع تركيا"، حسبما ذكرت "إسرائيل بالعربية"، الصفحة الرسمية الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وذكر أن الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان أكد له إدراكه العميق لأهمية الشراكة بين البلدين، مشيرا إلى أنه يعلق هو الآخر أهمية كبيرة على العلاقات التاريخية مع أنقرة.
ودعا الرئيس أردوغان لزيارة إسرائيل معتبرا أن هذه الزيارة سوف تسهم في تعميق العلاقات والتعاون بين الجانبين.
بدأت العلاقات الثنائية تشهد تراجعا في أعقاب عدوان عسكري إسرائيلي على قطاع غزة في عام 2008، وتدهورت بشدة بعد الحادث البحري الذي أودى بحياة 10 أشخاص من المدنيين في عام 2010.
ولكن في الفترة الأخيرة بعد أشهر من المحادثات تضمنت زيارة هرتسوغ لتركيا في مارس / آذار الماضي، أعلن الجانبان في أغسطس/ آب الاستعادة الكاملة للعلاقات وعودة السفيرين.