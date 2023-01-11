https://sputnikarabic.ae/20230111/وزير-بريطاني-يزور-فلسطين-لأول-مرة-ويعلن-عن-مساعدات-لغزة-1072165827.html
وزير بريطاني يزور فلسطين لأول مرة ويعلن عن مساعدات لغزة
وزير بريطاني يزور فلسطين لأول مرة ويعلن عن مساعدات لغزة
قالت القنصلية العامة البريطانية في القدس، اليوم الأربعاء، إن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اللورد أحمد سيزور قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يعلن عن حزمة... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T15:43+0000
2023-01-11T15:43+0000
2023-01-11T15:43+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان القنصلية: "في أول زيارة له إلى المنطقة منذ تعيينه وزيرا للشرق الأوسط في المملكة المتحدة، سيزور اللورد أحمد الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضافت أنه سيلتقي مع الشركاء الإنسانيين الرئيسيين، ويعلن عن 3.7 مليون جنيه إسترليني من التمويل الإضافي للأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) لدعم المساعدات الغذائية لـ1.2 مليون من اللاجئين الفلسطينيين الأكثر ضعفا في غزة.ومن المتوقع أن يعقد الوزير اجتماعات ثنائية مع السلطة الفلسطينية لمناقشة الدعم البريطاني وسط التوترات المستمرة بين فلسطين وإسرائيل. كما يزور البلدة القديمة في القدس ومدينة الخليل، ويلتقي مع ممثلي الأمم المتحدة والشركات المحلية.
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العالم, العالم العربي, بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
وزير بريطاني يزور فلسطين لأول مرة ويعلن عن مساعدات لغزة
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قالت القنصلية العامة البريطانية في القدس، اليوم الأربعاء، إن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اللورد أحمد سيزور قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 3.7 مليون جنيه إسترليني (4.48 مليون دولار) ويعقد اجتماعات ثنائية مع أعضاء السلطة الفلسطينية.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان القنصلية: "في أول زيارة له إلى المنطقة منذ تعيينه وزيرا للشرق الأوسط في المملكة المتحدة، سيزور اللورد أحمد الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضافت أنه سيلتقي مع الشركاء الإنسانيين الرئيسيين، ويعلن عن 3.7 مليون جنيه إسترليني من التمويل الإضافي للأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) لدعم المساعدات الغذائية لـ1.2 مليون من اللاجئين الفلسطينيين الأكثر ضعفا في غزة.
ومن المتوقع أن يعقد الوزير اجتماعات ثنائية مع السلطة الفلسطينية
لمناقشة الدعم البريطاني وسط التوترات المستمرة بين فلسطين وإسرائيل. كما يزور البلدة القديمة في القدس ومدينة الخليل، ويلتقي مع ممثلي الأمم المتحدة والشركات المحلية.