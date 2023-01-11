https://sputnikarabic.ae/20230111/وزير-خارجية-عمان-يبحث-مع-غروندبرغ-مساعي-تحقيق-السلام-في-اليمن-1072169878.html
وزير خارجية عمان يبحث مع غروندبرغ مساعي تحقيق السلام في اليمن
وزير خارجية عمان يبحث مع غروندبرغ مساعي تحقيق السلام في اليمن
التقى وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الأربعاء، في مسقط، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ضمن... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T17:07+0000
2023-01-11T17:07+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الخارجية العُمانية، عبر موقعها، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتحقيق السلام في اليمن، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار عبر عملية سياسية بمشاركة جميع الأطراف اليمنية ودعم المجتمع الدولي.يأتي اللقاء في وقت يجري وفد رسمي من سلطنة عُمان، في العاصمة صنعاء، لقاءات مع قيادات جماعة "أنصار الله"، في إطار مساع دولية لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي دون التوصل إلى اتفاق على تمديدها.تلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين الجماعة والسعودية التي تقود التحالف العربي، سعيا للتوصل إلى حل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230111/تقرير-أسلحة-أمريكية-وبريطانية-استخدمت-في-قتل-الكثير-من-المدنيين-باليمن-1072159540.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, سلطنة عمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأمم المتحدة
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, سلطنة عمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأمم المتحدة
وزير خارجية عمان يبحث مع غروندبرغ مساعي تحقيق السلام في اليمن
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التقى وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الأربعاء، في مسقط، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ضمن جهود الدفع بعملية السلام في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت الخارجية العُمانية، عبر موقعها، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتحقيق السلام في اليمن، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار عبر عملية سياسية بمشاركة جميع الأطراف اليمنية ودعم المجتمع الدولي.
يأتي اللقاء في وقت يجري وفد رسمي من سلطنة عُمان، في العاصمة صنعاء، لقاءات
مع قيادات جماعة "أنصار الله"، في إطار مساع دولية لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي دون التوصل إلى اتفاق على تمديدها.
تلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين الجماعة والسعودية التي تقود التحالف العربي، سعيا للتوصل إلى حل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.