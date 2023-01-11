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10.3 تريليون درهم حصيلة التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات في 10 أشهر
10.3 تريليون درهم حصيلة التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات في 10 أشهر
أعلن المصرف المركزي الإماراتي، اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "UAEFTS"، لأكثر من... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T14:42+0000
2023-01-11T14:42+0000
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وكشفت أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 32.4 في المئة، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 7.78 تريليون درهم منفذة خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2021.وأظهرت الإحصائيات أن التحويلات المنفذة، توزعت خلال العشرة أشهر الأولى من 2022، بواقع 6.3 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و3.998 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.وأوضحت الإحصائيات أن شهر يونيو/ حزيران، حصل على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال العشرة أشهر الأولى بواقع 1.162 تريليون درهم، ثم شهر مارس/ آذار بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات أكتوبر/ تشرين الأول، إلى 1.08 تريليون درهم وسبتمبر/ أيلول إلى 1.1 تريليون درهم، وأغسطس/ آب إلى 1.06 تريليون درهم ويوليو/ تموز إلى 1.033 تريليون درهم، و1.08 تريليون درهم في أبريل/ نيسان و884.5 مليار درهم في مايو/ أيار، و861.8 مليار درهم في فبراير/ شباط و864.7 مليار درهم في يناير/ كانون الثاني 2022.
https://sputnikarabic.ae/20211227/مصرف-الإمارات-المركزي-يفرض-عقوبة-مالية-على-شركة-صرافة--1054600343.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد, العالم العربي

10.3 تريليون درهم حصيلة التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات في 10 أشهر

14:42 GMT 11.01.2023
© AFP 2022 / Bay Ismoyo/Poolرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AFP 2022 / Bay Ismoyo/Pool
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أعلن المصرف المركزي الإماراتي، اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "UAEFTS"، لأكثر من 10.3 تريليون درهم خلال أول 10 أشهر من العام الماضي.
وكشفت أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 32.4 في المئة، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 7.78 تريليون درهم منفذة خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2021.
أبو ظبي، الإمارات سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة
27 ديسمبر 2021, 07:25 GMT
وأظهرت الإحصائيات أن التحويلات المنفذة، توزعت خلال العشرة أشهر الأولى من 2022، بواقع 6.3 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و3.998 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وأوضحت الإحصائيات أن شهر يونيو/ حزيران، حصل على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال العشرة أشهر الأولى بواقع 1.162 تريليون درهم، ثم شهر مارس/ آذار بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات أكتوبر/ تشرين الأول، إلى 1.08 تريليون درهم وسبتمبر/ أيلول إلى 1.1 تريليون درهم، وأغسطس/ آب إلى 1.06 تريليون درهم ويوليو/ تموز إلى 1.033 تريليون درهم، و1.08 تريليون درهم في أبريل/ نيسان و884.5 مليار درهم في مايو/ أيار، و861.8 مليار درهم في فبراير/ شباط و864.7 مليار درهم في يناير/ كانون الثاني 2022.
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