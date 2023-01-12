https://sputnikarabic.ae/20230112/ألمانيا-ربع-مليون-طالب-لجوء-في-2022-بزيادة-47-عن-عام-2021-1072189919.html

ألمانيا… ربع مليون طالب لجوء في 2022 بزيادة 47% عن عام 2021

ألمانيا… ربع مليون طالب لجوء في 2022 بزيادة 47% عن عام 2021

أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf)، في ألمانيا، ارتفاع طلبات اللجوء إلى ألمانيا في 2022، أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2016، الذي وصل فيه عدد طلبات... 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T09:56+0000

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وبحسب نشرة المكتب، بلغ عدد طلبات اللجوء في ألمانيا منذ بداية يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول، نحو 217774 طلبًا للحصول على الحماية في ألمانيا لأول مرة.وبحسب موقع "إذاعة صوت ألمانيا"، لا يدخل في الإحصاء اللاجئون القادمون من أوكرانيا.ولفت الموقع إلى أن الزيادة في طلبات اللجوء عام 2022، تمثل زيادة بأكثر من 47%، مقارنة بالعام الذي سبقه 2021، والذي تم فيه تقديم 145233 طلبا للجوء.وأوضح مكتب الإحصاء أن "معظم الذين طلبوا الحماية، العام الماضي، من سوريا (70976) وأفغانستان (36358) وتركيا (23938) والعراق وجورجيا"، مشيرًا إلى أن 24791 من هذه الطلبات الأولية تتعلق بالأطفال المولودين في ألمانيا دون سن عام واحد.ونقل الموقع عن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، قولها: "لقد اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين مراقبة وتنظيم الهجرة إلى ألمانيا".

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