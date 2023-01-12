https://sputnikarabic.ae/20230112/أمير-قطر-يتسلم-رسالة-خطية-من-ولي-عهد-الكويت-1072207277.html
أمير قطر يتسلم رسالة خطية من ولي عهد الكويت
أمير قطر يتسلم رسالة خطية من ولي عهد الكويت
تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، رسالة خطية من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T16:23+0000
2023-01-12T16:23+0000
2023-01-12T16:24+0000
العالم العربي
قطر
الكويت
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الخميس، بأن الرسالة الخطية التي تسلمها أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة بين قطر والكويت، وسبل دعمها وتطويرها.وأكدت أن الدبلوماسي القطري، أحمد الحمادي قد تسلم الرسالة خلال اجتماعه اليوم، مع خالد بن بدر المطيري، السفير الكويتي لدى الدوحة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطر, الكويت, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
العالم العربي, قطر, الكويت, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر يتسلم رسالة خطية من ولي عهد الكويت
16:23 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 16:24 GMT 12.01.2023) تابعنا عبر
تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، رسالة خطية من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الخميس، بأن الرسالة الخطية التي تسلمها أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة بين قطر والكويت، وسبل دعمها وتطويرها.
وأكدت أن الدبلوماسي القطري
، أحمد الحمادي قد تسلم الرسالة خلال اجتماعه اليوم، مع خالد بن بدر المطيري، السفير الكويتي لدى الدوحة.