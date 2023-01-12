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https://sputnikarabic.ae/20230112/أنصار-الله-تتهم-الجيش-السعودي-بقصف-مناطق-حدودية-شمال-غربي-اليمن-1072212551.html
"أنصار الله" تتهم الجيش السعودي بقصف مناطق حدودية شمال غربي اليمن
"أنصار الله" تتهم الجيش السعودي بقصف مناطق حدودية شمال غربي اليمن
اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، الجيش السعودي، بتنفيذ عمليات استهداف وقصف مناطق حدودية في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، أسفرت عن مقتل... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T21:17+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، بأن "مدنياً قُتل بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية".وذكر أن "الجيش السعودي نفذ قصفاً صاروخياً على مديرية شدا بالتزامن مع تنفيذ طائرات العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] التجسسية ثلاث غارات على المديرية".ولم يصدر أي تعليق من الجيش السعودي أو التحالف العربي الذي تقوده بشأن ذلك.ويأتي التصعيد الميداني في محافظة صعدة معقل جماعة "أنصار الله"، في وقت يجري وفد من سلطنة عُمان لقاءات مع قيادات الجماعة بهدف الدفع بجهود تجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20211201/أنصار-الله-تحمل-الجيش-السعودي-مسؤولية-مقتل-وإصابة-23-مدنيا-شمال-غربي-اليمن-1053440657.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله, العالم العربي

"أنصار الله" تتهم الجيش السعودي بقصف مناطق حدودية شمال غربي اليمن

21:17 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 21:18 GMT 12.01.2023)
© AFP 2023الجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023
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اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، الجيش السعودي، بتنفيذ عمليات استهداف وقصف مناطق حدودية في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، أسفرت عن مقتل مدني.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، بأن "مدنياً قُتل بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية".

وذكر أن "الجيش السعودي نفذ قصفاً صاروخياً على مديرية شدا بالتزامن مع تنفيذ طائرات العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] التجسسية ثلاث غارات على المديرية".

ولم يصدر أي تعليق من الجيش السعودي أو التحالف العربي الذي تقوده بشأن ذلك.

ويأتي التصعيد الميداني في محافظة صعدة معقل جماعة "أنصار الله"، في وقت يجري وفد من سلطنة عُمان لقاءات مع قيادات الجماعة بهدف الدفع بجهود تجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
"أنصار الله" تحمل الجيش السعودي مسؤولية مقتل وإصابة 23 مدنيا شمال غربي اليمن
1 ديسمبر 2021, 12:59 GMT
ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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