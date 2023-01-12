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https://sputnikarabic.ae/20230112/إسبانيا-تعلن-عن-تدريب-أكثر-من-200-جندي-أوكراني-في-الأسابيع-المقبلة--1072213381.html
إسبانيا تعلن عن تدريب أكثر من 200 جندي أوكراني في الأسابيع المقبلة
إسبانيا تعلن عن تدريب أكثر من 200 جندي أوكراني في الأسابيع المقبلة
أعلنت الحكومة الإسبانية أن إسبانيا ستستقبل أكثر من 220 جنديا أوكرانيا يوم الخميس للتدريب العسكري. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T23:48+0000
2023-01-12T23:49+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الحكومة على الموقع الإلكتروني: "ستستقبل وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس 225 جنديا ومقاتلا أوكرانيا في قاعدة توريخون الجوية، الذين سيتم تدريبهم في إسبانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة".وسيشارك حوالي 200 جندي أوكراني، معظمهم من المدنيين المعبأين دون أي خبرة عسكرية، في التدريب القتالي الأساسي في أكاديمية توليدو للمشاة، في حين سيأخذ الجنود العشرين الباقون دورة أساسية في فوج المدفعية المضادة للطائرات في قاعدة إل كوبرو العسكرية لتلقي التدريب على التعامل مع أنظمة الدفاع الصاروخي هوك.وفي أواخر ديسمبر، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أنها تخطط لتدريب حوالي 2400 جندي أوكراني سنويا.وزودت إسبانيا كييف بستة أنظمة دفاع صاروخي "هوك" في وقت سابق من هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221015/وزير-الدفاع-الفرنسي-يكشف-عن-تعقيد-تدريبات-الجيش-بسبب-إمداد-أوكرانيا-بـقيصر-1069067241.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إسبانيا تعلن عن تدريب أكثر من 200 جندي أوكراني في الأسابيع المقبلة

23:48 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 23:49 GMT 12.01.2023)
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaقوات أوكرانية
قوات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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أعلنت الحكومة الإسبانية أن إسبانيا ستستقبل أكثر من 220 جنديا أوكرانيا يوم الخميس للتدريب العسكري.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الحكومة على الموقع الإلكتروني: "ستستقبل وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس 225 جنديا ومقاتلا أوكرانيا في قاعدة توريخون الجوية، الذين سيتم تدريبهم في إسبانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
مدفع قيصر الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
وزير الدفاع الفرنسي يكشف عن "تعقيد" تدريبات الجيش بسبب إمداد أوكرانيا بـ"قيصر"
15 أكتوبر 2022, 18:30 GMT
وسيشارك حوالي 200 جندي أوكراني، معظمهم من المدنيين المعبأين دون أي خبرة عسكرية، في التدريب القتالي الأساسي في أكاديمية توليدو للمشاة، في حين سيأخذ الجنود العشرين الباقون دورة أساسية في فوج المدفعية المضادة للطائرات في قاعدة إل كوبرو العسكرية لتلقي التدريب على التعامل مع أنظمة الدفاع الصاروخي هوك.
وفي أواخر ديسمبر، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أنها تخطط لتدريب حوالي 2400 جندي أوكراني سنويا.
وزودت إسبانيا كييف بستة أنظمة دفاع صاروخي "هوك" في وقت سابق من هذا العام.
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